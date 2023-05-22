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АФМ опубликовало список финансовых пирамид

АФМ опубликовало список финансовых пирамид Фото: Zakon.kz
Агентством по финансовому мониторингу 22 мая опубликован расширенный перечень организаций, которых подозревают в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, сообщает Zakon.kz.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

В сообщении АФМ сказано, что с начала 2023 года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.


"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ".Пресс-служба АФМ РК

17 мая стало известно, что в Костанайской области осужден организатор финансовой пирамиды Antares.

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