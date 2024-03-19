В Казахстане расширили список организаций с признаками финпирамид

Агентство РК по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозревают в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в этом перечне, состоящем из 35 организаций.

Проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды и мошенничества можно также с помощью telegram-бота АФМ Baiqa, piramida.

"Создатели финансовых пирамид завлекают участников, обещая гарантированный сверхвысокий доход за короткий промежуток времени. Однако, как только собирается определенное количество участников и, соответственно, вкладов, организаторы исчезают со всеми деньгами", – отметили в ведомстве.

За создание финансовой (инвестиционной) пирамиды предусмотрена уголовная ответственность сроком до трех лет. За производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды грозит штраф в размере от 150 до 600 МРП.

Об основных видах и признаках финансовых пирамид можно почитать здесь.