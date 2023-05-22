КПЛ-2023: "Кайрат" и "Актобе" неожиданно потеряли очки на своих аренах

Накануне завершились футбольные поединки 10-го тура в казахстанском первенстве среди команд Премьер лиги. Два претендента на медали нынешнего сезона лишились драгоценных баллов, "Кайрат" проиграл дома "Кайсару", а "Актобе" не смог переиграть "Каспий", сообщает Zakon.kz.

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Если в западноказахстанском дерби между "Актобе" и "Каспий" можно было ожидать ничейного результата – 0:0, то на центральном стадионе Алматы, где "Кайрат" крупно уступил кызылординскому "Кайсару" – 0:3, вряд-ли кто предполагал. Тем самым, и актюбинцы, и алматинцы потеряли ценные и нужные очки в борьбе за медали республиканского первенства. Тем более, это произошло при большой поддержке своих болельщиков.





Центральный матч всего 10 тура прошел в Астане, где одноименный клуб на 97-ой минуте вырвал победу у "Кызылжара" из Петропавловска – 3:2, благодаря голу Эльхана Астанова. После этого успеха "Астана" набрала 25 очков, и единолично возглавила турнирную таблицу, а североказахстанцы (22), опустились на третью ступень, пропустив вперед себя "Ордабасы".





В свою очередь главный футбольный коллектив из Туркестанской области "Ордабасы" с минимальным счетом 1:0 сумел обыграть "Окжетпес" из Кокшетау.





И теперь нас ожидает очень интересный поединок 11-го тура, где "Кызылжар" 28 мая на своем поле примет "Ордабасы".

В других встречах 10-го тура чемпионата КПЛ-2023 зафиксированы следующие цифры:

Матчи 11-го тура пройдут 27 и 28 мая. Перед этим 24 мая состоится один из перенесенных игр первенства, в котором павлодарский "Аксу" принимает дома действующего чемпиона страны - "Астану".