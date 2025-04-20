"Кайрат" и "Астана" неожиданно потеряли очки в играх КПЛ-2025

20 апреля 2025 года завершились поединки пятого тура казахстанского футбольного чемпионата среди команд Премьер-лиги. Неожиданностью второго игрового дня стали ничейные гостевые встречи в исполнении главных фаворитов нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион страны "Кайрат" не смог одолеть на выезде 12-ю команду турнирной таблицы, кызылординский "Кайсар" – 0:0.

Серебряный призер КПЛ-2024 "Астана" не смогла удержать победный счет в гостевом противостоянии с "Тураном" – 1:1.

А вот другой столичный коллектив "Женис" на последних секундах домашнего матча против "Елимая" из Семея пропустил гол и вынужден признать поражение – 0:1.

Таким образом, по итогам матчей пятого тура QFL-2025 "Кайрат" по-прежнему единолично стоит на вершине таблицы, набрав 14 баллов.

За ним с активом в 11 баллов располагаются "Астана" и "Тобол". Костанайская дружина накануне у себя дома обыграла "Актобе" – 2:0.

В топ-5 лучших команд Казахстана сейчас входят "Актобе" и "Елимай", у них по 10 очков.