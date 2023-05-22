Как можно использовать ввозимый в Казахстан сахар-сырец

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, разработаны правила подтверждения целевого назначения товаров.

Предусматривается, что уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса подтверждает целевое назначение ввозимого сахара-сырца тростникового в размере 350 тысяч тонн.

Для получения подтверждения целевого назначения сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки заявитель подает заявку по утвержденной форме.

К заявке прилагаются:

копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз сахара-сырца тростникового;

копии платежных документов, подтверждающих оплату декларируемого товара.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой либо подлинность подписи переводчика необходимо засвидетельствовать нотариально .

Структурное подразделение в течение двух рабочих дней со дня получения заявки рассматривает и проверяет ее на предмет полноты и соответствия требованиям правил.



Срок для приведения заявки в соответствие требованиям составляет два рабочих дня.



Если в течение двух рабочих дней заявитель не привел заявку в соответствие требованиям, то уполномоченный орган направляет на электронный адрес заявителя отказ с указанием конкретных причин отказа в дальнейшем рассмотрении заявки.

В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение готовит проект подтверждения целевого назначения товаров за подписью руководителя уполномоченного органа либо лица, исполняющего его обязанности.

Подтверждение целевого назначения товаров направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется нарочно через канцелярию уполномоченного органа.

В правилах отмечается, что использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением. Сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового может использоваться или реализовываться исключительно на территории РК, и не подлежит вывозу в иные государства-члены Евразийского экономического союза.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 мая.