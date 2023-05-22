Можно ли проносить на базы отдыха свою еду и напитки

В Комитете по защите прав потребителей рассказали, как зоны отдыха ущемляют права потребителей, сообщает Zakon.kz.

В преддверье сезона летних каникул и отпусков в Комитет все чаще обращаются с вопросами касательно условий, которые заявляют зоны отдыха потребителю по запрету входа на ее территорию со своей едой и напитками.

"Любые законно приобретенные напитки и еда являются частной собственностью потребителя, и никто не может его ограничивать в этом (чч. 1 и 3 ст. 26 Конституции РК)", – рассказал руководитель Управления по формированию госполитики Комитета Рамазан Баренов.

По его словам, каждый имеет право свободно войти в зону отдыха с едой и напитками, если он приобрел билет или оплатил за вход, на ее территорию получив чек оплаты, так как это уже является формой заключенного договора (ст. 394 ГК РК).

"Кроме того, запретить потребителю войти в зону отдыха по мотивам наличия при нем еды и напитков не допустим в соответствии с пп. 3) п. 2 ст. 8-1 закона о защите прав потребителей, так как данное действие является принуждением потребителя дополнительно покупать еду и напитки на ее территории". Рамазан Баренов

Он отметил, что подобные ограничения будь они устными, или письменными, являются недействительными, так как прописаны в вышеуказанной статье закона.

"Согласно пп. 3) ст. 24 закона, предприниматель обязан обеспечить потребителю свободный вход на территорию зоны отдыха со всем имуществом, которое имеется в наличии и приобретенным законным путем, если вещи не нарушают нравственные устои и т.д., особенно такой запрет не допустим, если подобные товары реализуются на самой территории зоны отдыха", – рассказал руководитель Управления по формированию госполитики Комитета.

При наличии изложенного состава правонарушения, потребитель может напрямую обратиться в территориальный департамент АЗРК к привлечению к ответственности недобросовестного предпринимателя по ч. 2 ст. 163 КоАП, согласно которому предусмотрен штраф от 200 МРП до 1500 МРП, или территориальный ДТиЗПП МТИ за консультацией и правовой помощью в качестве межотраслевого координатора в сфере защиты прав потребителей по этому поводу.

Рамазан Баренов подчеркнул, что запрет пользоваться едой и напитками, приобретенные потребителем у других предпринимателей является антиконкурентным действием зоны отдыха (п.1, пп.6) и 8) п. 2 ст. 177 Предпринимательского Кодекса РК).

"В настоящее время Комитетом по защите прав потребителей МТИ РК введется работа по дополнению санкции в КоАП за условия в договоре (устное или письменное), которые нарушают или ущемляют права потребителей для непосредственного привлечения недобросовестных предпринимателей к административной ответственности", – добавил он.

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