В Канаде раскритиковали позу Трюдо на фото с корейским политиком

Корейские СМИ похвалили Джастина Трюда за манеры, в то время, как некоторые канадцы посчитали, что премьер-министр опозорил их страну, сообщает Zakon.kz.

В преддверии саммита G7 в Хиросиме Джастин Трюдо и делегация канадских министров находились в Южной Корее, чтобы отметить 60-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.



Перед тем как выступить с речью в национальном собрании, Трюдо позировал для фотографий с корейскими политиками, в том числе со спикером национального собрания Ким Чжин Пё.

Под щелчки фотокамер Ким приподнялся на цыпочки, подшучивая над 20-сантиметровой разницей в росте между двумя лидерами. Трюдо на мгновение наклонился до уровня Кима, вызвав смех корейской делегации. Затем он раздвинул ноги, чтобы оказаться на одинаковой высоте с Кимом. Отмечается, что этот жест известен в Южной Корее как "манерные ноги". Таким образом Трюдо "сравнял" разницу в росте.

Корейские СМИ в основном высоко оценили жест канадского политика: газета Chosun назвала этот момент "теплым", а телеканал YTN предположил, что Трюдо таким образом продемонстрировал "заботливый" образ мышления.

Однако канадское консервативное издание True North, написало, что встреча политиков заставила "некоторых канадцев обвинить Трюдо в том, что он снова опозорил Канаду за границей".

Это не первый случай, когда приветствия премьер-министра с политическими лидерами привлекают внимание.

Трюдо стал первым, кто эффективно уклонился от стратегии силового рукопожатия бывшего президента США Дональда Трампа, которая оставила мировых лидеров и политических соперников в недоумении. Во время их первой встречи в 2017 году Трюдо положил руку на плечо Трампа.



В 2016 году Трюдо попытался пожать руки бывшим президентам Бараку Обаме и Энрике Пенья Ньето из Мексики, неловко скрестив руки и схватив Пенья Ньето не за нужную руку.