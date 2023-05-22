В Алматы произошла массовая драка

Фото: pexels

В социальных сетях появилось видео, снятое в Алматы. В описании говорилось, что ночью в микрорайоне Аксай-3 произошла массовая драка. Корреспонденту Zakon.kz в полиции рассказали подробности.

В ведомстве заверили, что действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка. "Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. В настоящее время Управление полиции Ауэзовского района проводит проверку. Обстоятельства и участники будут установлены, и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – прокомментировали в пресс-службе ДП города Алматы. 28 апреля сообщалось, что массовую драку устроили на пересечении улиц Розыбакиева и Ходжанова в Алматы. Читайте также В Астане задержали разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии Полиция Алматы ищет трюкача на мопеде

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