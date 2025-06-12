Массовая драка произошла в Алматы

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчины устроили драку в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 июня в полиции мегаполиса, в Управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента были задержаны "по горячим следам" и доставлены в полицию. На данном этапе подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Отмечается, что вызовов или сигналов на номер "102" по поводу происшествия не поступало, что еще раз подчеркивает важность инициативной и проактивной работы патрульных служб", – говорится в сообщении.

Департамент полиции призывал граждан соблюдать нормы поведения в общественных местах и не оставаться равнодушными к правонарушениям.



