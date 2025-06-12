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Происшествия

Массовая драка произошла в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 00:34 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчины устроили драку в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 июня в полиции мегаполиса, в Управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента были задержаны "по горячим следам" и доставлены в полицию. На данном этапе подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Отмечается, что вызовов или сигналов на номер "102" по поводу происшествия не поступало, что еще раз подчеркивает важность инициативной и проактивной работы патрульных служб", – говорится в сообщении.

Департамент полиции призывал граждан соблюдать нормы поведения в общественных местах и не оставаться равнодушными к правонарушениям.


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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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