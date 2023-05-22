Новый Генплан Алматы: как изменится транспортная система

Эксперт по транспорту ТОО "НИИ "Алматыгенплан", разработчик Генерального плана Роман Барабанов рассказал, что для воплощения транзитно-ориентированного развития в реальности необходима организация коридоров магистрального общественного транспорта (БРТ, ЛРТ, метро), сообщает Zakon.kz.

Также создание выделенных полос в радиусе пешеходной доступности, а подведение к этим коридорам сети пешеходной инфраструктуры, велодорог и велополос, систем проката велосипедов и электросамокатов.

"Все это дает возможность обеспечить доступность общественного транспорта и значительно снизить потребность в перемещениях на частном автомобиле", – рассказал эксперт по транспорту ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Роман Барабанов.

Он отметил, что метро, БРТ, ЛРТ (скоростной трамвай), а также выделенные полосы будут связаны между собой в определенных местах города транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) городского и районного значения, на уровне локальных связей, к ним также по возможности будет подведена велоинфраструктура (велодорожки, велополосы), а на территории ТПУ созданы велопарковки для личных велосипедов и станции городского велопроката.

Так естественным образом будет увеличена зона доступности ТПУ, привлекательность вело- и общественного транспорта.

Кроме этого ТПУ позволят оптимизировать ряд маршрутов автобусов, таким образом появятся магистральные и подвозящие маршруты, при этом у магистральных получится уменьшить интервал движения за счет сокращения дистанции в пути.

Барабанов отметил, что полноценный ТПУ появится у вокзала Алматы-2.

"Это поможет сделать доступнее как станцию метро "Райымбек батыр", так и подвести маршруты пригородных автобусов прямо к вокзалу, где будет возможность уехать как электричке в Конаев, так и в другие города Казахстана, не будет необходимости делать крюк и идти от пересечения Райымбека – Суюнбая до пр. Абылай хана. У вокзала Алматы-1 будет доступна пересадка на метро, а сама продлеваемая линия будет также иметь стыковки с БРТ и ЛРТ". Роман Барабанов

Дополнительно, по его словам, прорабатывается возможность интеграции локальных ТПУ со станциями канатных дорог, чтобы снизить необходимость поездок в горные центры притяжения на автомобиле. На территории некоторых ТПУ также появятся отстойно-разворотные площадки с условиями для отдыха и пересменки водителей.

Также в Генплане заложено увеличение количества коридоров БРТ, в том числе их связь с коридорами метро и ЛРТ для обеспечения удобных пересадок. Проект ЛРТ в Алматы будет представлять собой скоростной трамвай на проезжей части, где будет обособлен от остального потока транспорта.

"Помимо известной трассировки по ул. Толе би с выходом на мкр. Зердели и ТПУ в районе рынка "Барлык" на западе и северо-западе города, а также с выходом через пр. Райымбека на ТПУ "Восточные ворота" предложено также пропустить линию ЛРТ через уже сформированную зону застройки в мкр. Орбита, мкр. Алмагуль (с пробивкой ул. Торайгырова на восток до ул. Жарокова) и мкр. Казахфильм и через пересечение пробиваемых ул. Торайгырова и ул. Б. Момышулы связать этот район с микрорайонами по ул. Момышулы в результате будут образовано несколько связей с метро, БРТ и другими линиями ЛРТ, не говоря уже от ТПУ". Роман Барабанов

В перспективе, по его словам, линия ЛРТ дойдет до новой станции (вокзала) Алматы-3, на северо-востоке линия ЛРТ будет доходить до территории аэропорта.

Ранее правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года.