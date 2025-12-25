#Казахстан в сравнении
Общество

В новом Генплане Алматы усилена транспортная связанность пяти полицентров

карта, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 16:49 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Полицентричное развитие города Алматы поможет решить множество проблем мегаполиса, сообщил руководитель НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов в ходе общественных обсуждений по проекту корректировки Генплана.

Согласно проекту Генерального плана развития Алматы до 2040 года намечено создание пяти крупных полицентров: "Исторический центр", "Восточные ворота", "Запад", "Юго-Запад" и "Север".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В полицентрах жители смогут получать те же услуги, что и в центре – совершать покупки, заниматься досугом и т. п. В то же время полицентры должны быть увязаны между собой, отметил спикер.

"Нам необходимо интегрировать пять полицентров, чтобы они стали единой общегородской системой", – заявил Асхат Садуов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В стратегии полицентричного развития Алматы планируются дополнительные линии метрополитена до аэропорта и города Алатау.

Также спикер рассказал о планах по развитию линии ЛРТ. Согласно предварительным планам, линия ЛРТ должна пролегать от будущей станции метро "Барлык" по улице Толе би с выходом к вокзалу Алматы-II. Затем линия ЛРТ пройдет по проспекту Райымбека в сторону "Восточных ворот". Далее сети ЛРТ пролягут в южную сторону.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в мегаполисе проходят общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города – ключевого градостроительного документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
