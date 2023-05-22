В горах Алматы планировали незаконно застроить жилыми комплексами 13 га

Прокуроры Алматы выявили более 150 нарушений закона при застройке в горной местности. Об этом Zakon.kz сообщили 22 мая в пресс-службе прокуратуры города.

В сообщении надзорного ведомства указано, что в 2002 году Генеральный план Алматы в целях защиты населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрел мероприятия по озеленению водоохранных полос рек, которые могут использоваться для эвакуации населения.

Однако больше 20 лет эти требования игнорируются.

"Продолжается корректировка ПДП, где вдоль рек вместо парков и скверов, повсеместно "закладывают" МЖК. По протесту прокуратуры отмены ранее внесенные корректировки в проект детальной планировки из "зеленых зон" на "блокированные дома"площадью свыше 200 га. Предотвращена массовая застройка предгорья и вырубка многолетних зеленых насаждений". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Также сказано, что отменены поддельные акты акимата на земли под ИЖС площадью 13 га в мкр.Жайлау Наурызбайского района, где на склоне гор планировалось строительство малоэтажных жилых комплексов.

"Выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Эти объекты расположены на водоохранной полосе". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Всего, по данным ведомства, выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе – 15.

В ходе проверки возбуждено уголовное дело.

Также на территории Иле-Алатауского национального парка выявлены участки площадью более 15 га, предоставленные для туристических целей и на которых фактически возведены коттеджи.

"После вмешательства прокуроров парком поданы 5 исковых заявлений о расторжении договоров аренды. Еще одним важным вопросом заседания явилось застройка вдоль водоемов города". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Однако имеются многочисленные объекты, которым органами выданы разрешения на строительство, в некоторых из них без согласования водной инспекции.

"В другом случае размер водоохранной полосы умышленно снижен с 35 до 6 метров, что позволило возвести около них высокоэтажные ЖК. Такие строения имеются в Ауэзовском, Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Наурызбайском районах. По итогам Координационного совета предложено принять ряд конкретных мер, направленных на усиление механизмов контроля застройки на этих территориях, исключения выдачи разрешительных документов на строительство и своевременное реагирование". Пресс-служба прокуратуры Алматы

24 апреля 2023 года Антикор сообщил, что ведет расследования по нарушениям в сфере застройки предгорья Алматы.