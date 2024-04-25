Незаконная застройка в Алматы: акимат выступил с заявлением

В пресс-службе акимата Алматы подробно рассказали о мерах по пресечению незаконной застройки. Согласно информации ведомства, в городе продолжают ужесточать контроль за строительством, в том числе в горной местности, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что с начала 2024 года на строительных объектах города проведено 377 внеплановых проверок и выдано 211 предписаний на устранение нарушений. В 2023 году проведены 1074 проверки и выданы 634 предписания.

"С начала 2023 года в суды направлено 206 исковых заявлений за нарушения строительных норм, разбирательства по 100 из которых продолжаются по сегодняшний день". Пресс-служба акимата Алматы

Что касается незаконного строительства в горной местности, то в суды были поданы иски по 45 незаконным объектам, по 36 из которых на сегодняшний день исковые требования управления удовлетворены.

"В целом, по результатам исковой деятельности по городу с 2023 года снесено 28 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, такие как "Мечта" и KHAN". Пресс-служба акимата Алматы

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Кроме того, в законодательство вносятся поправки по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования", которая позволит в рамках инспектирования выявлять и пресекать нарушения при строительстве с возможностью приостановки строительных работ.

В июне 2022 года маслихат города утвердил инициированные акиматом изменения в Плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов.

"Принятые изменения отражены в Генеральном плане города Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений с жителями города и экспертами внесен ряд предложений. Одно из них – перевод более 4270 гектаров земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство". Пресс-служба акимата Алматы

Специалисты подчеркивают, что на проектирование объектов в предгорной местности на основании обращений граждан выдаются исходные данные при наличии инженерно-геологических изысканий грунтов.

В 2022 году было отказано в выдаче разрешений на строительство 36 объектов, в 2023 году – 89 и в текущем – 32.

О сносе очередного незаконного объекта по ул. Кыдырбекова, 41 в Алматы стало известно 14 марта 2024 года. Собственник возвел объект без разрешительных документов.