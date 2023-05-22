Знаменитый спринтер "Астаны" завершит карьеру в 2023 году

Британский велогонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кэвендиш, который в эти дни выступает на итальянской многодневке "Джиро-2023", планирует завершит карьеру после окончания этого сезона, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Данную новость знаменитый спринтер намеревается объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет 22 мая, во время второго дня отдыха на "Джиро д’Италия", передает Gazzetta dello Sport. И сделает это Кавендиш в день своего рождения, когда ему исполняется 38 лет.

Марк Кавендиш за долгие годы выступления в Мировом велотуре добился практически многих значимых показателей, в его копилке 161 победа на различных стартах. Он чемпион мира и серебряный призер мирового первенства в групповой гонке. В его активе 53 победы на этапах Гран-туров, 34 из них на "Тур де Франс". Британский спринтер, как легендарный бельгиец Эдди Меркс, держит рекорд по количеству выигранных этапов по дорогам французского "Тура".

Английский гонщик начинал свою карьеру в велоспорте на треке. Он является трехкратным чемпионом мира в "мэдисоне" (2005, 2008, 2016) и серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио ("омниум").

А на нынешнем "Джиро д’Италия" Марк Кавендиш уже отметился одним призовым место. На 11-м спринтерском этапе представитель казахстанской "Астаны" занял третье место.

