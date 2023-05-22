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Знаменитый спринтер "Астаны" завершит карьеру в 2023 году

Велоспорт Завершение Карьеры Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Британский велогонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кэвендиш, который в эти дни выступает на итальянской многодневке "Джиро-2023", планирует завершит карьеру после окончания этого сезона, сообщает Zakon.kz.

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Данную новость знаменитый спринтер намеревается объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет 22 мая, во время второго дня отдыха на "Джиро д’Италия", передает Gazzetta dello Sport. И сделает это Кавендиш в день своего рождения, когда ему исполняется 38 лет. 

Марк Кавендиш за долгие годы выступления в Мировом велотуре добился практически многих значимых показателей, в его копилке 161 победа на различных стартах. Он чемпион мира и серебряный призер мирового первенства в групповой гонке. В его активе  53 победы на этапах Гран-туров, 34 из них на "Тур де Франс". Британский спринтер, как легендарный бельгиец Эдди Меркс, держит рекорд по количеству выигранных этапов по дорогам французского "Тура". 

Английский гонщик начинал свою карьеру в велоспорте на треке. Он является трехкратным чемпионом мира в "мэдисоне" (2005, 2008, 2016) и серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио ("омниум").

А на нынешнем "Джиро д’Италия" Марк Кавендиш уже отметился одним призовым место. На 11-м спринтерском этапе представитель казахстанской "Астаны" занял третье место. 

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