Православная церковь Казахстана празднует юбилей

21 мая в Алматы прошли торжества по случаю 20-летия учреждения Казахстанского Митрополичьего округа, сообщает Zakon.kz.

В честь этого события в город привезли большую святыню – ковчег с частью Животворящего Креста Христова и частицами мощей 12-ти святых апостолов.

Фото: АПН

Праздничное богослужение прошло в Никольском соборе. Службу возглавил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Главе Митрополичьего округа сослужили архипастыри всей Православной церкви республики, которая на сегодня насчитывает 10 епархий. На службе были вознесены молитвы о мире и его укреплении.



Разумеется, история христианской церкви в Казахстане не ограничивается 20 годами, отметил Митрополит Александр в своем обращении.

"История Православной Церкви Казахстана уходит корнями в глубокую древность, христианство на просторах Центральной Азии было проповедано еще в апостольские времена. В XIX столетии здесь была образована Туркестанская епархия, первым иерархом которой стал архиепископ Софония (Сокольский) – подвижник и молитвенник, неутомимый труженик на ниве Христовой, апостол Великой степи. За два столетия активной Евангельской проповеди, которую осуществляли деятельные архипастыри, духовенство и миряне, вера Христова значительно укрепилась и принесла обильные плоды на земле Казахстанской. Свидетельством этому стали прекрасные храмы и монашеские обители, а главное – подвиг веры и благочестия", – сказал Митрополит Александр.

Затем ковчег со святыней установили на престоле, а большое число собравшихся в Никольском храме верующих приобщилось святых Христовых Таин.

Фото: АПН

Кроме того, на территории собора была открыта фотовыставка "Летопись 20-летия", посвященная вехам истории Православной церкви Казахстана. Экспозиция будет доступна всем желающим до 21 июня.



"Воспоминая путь, пройденный Православной церковью Казахстана в новейший исторический период, постараемся извлечь из него уроки, непредвзято оценить, что уже сделано для развития духовной жизни в нашей стране, а где еще требуется особое приложение сил и талантов. Важно понимать, что перед всеми нами, архипастырями, священнослужителями, монашествующими и мирянами, возникают новые непростые задачи – в условиях современного мира, раздираемого противоречиями и конфликтами, страдающего от жестокости и равнодушия, словом и делом проповедовать Евангелие, возвещать явление благодати Божией, спасительной всем человекам (Тит. 2:11)", – заключил Митрополит Астанайский и Казахстанский.

В мае 2003 года Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II принял решение об учреждении в Казахстане Митрополичьего округа, в состав которого первоначально вошли три епархии – Алма-Атинская, Чимкентская и Уральская. Округ был создан в целях координации религиозно-просветительской, издательской, социальной и прочей общественно-значимой деятельности епархий.