Женщина по имени Победа празднует в Алматы свой 80-летний юбилей

9 мая Победа Тулкибаева из Алматы празднует свое 80-летие, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", ровесница Великой Победы сначала хотела поменять собственное имя, а после поняла, что им надо гордиться. Свой юбилей пенсионерка отмечает в кругу детей, 14 внуков и двоих правнуков.

Именница признается, в детстве стеснялась своего имени. Говорит, дразнили машиной "Победа". В студенчестве даже пыталась сменить имя на Женіс, но не получилось. О том, что Победой нужно гордиться, поняла уже во взрослом возрасте.

Три брата отца Победы Султановны на фронте пропали без вести, а отец вернулся без руки в 1944 году. Позже именно он, воодушевившись вестью о Победе советской армии в Великой Отечественной войне, выбрал имя для дочери.

О собственной Победе теперь с гордостью рассказывают дети и внуки.

На днях два креативных казахстанца показали в новых виртуальных видео современный взгляд на Маншук Маметову, Хиуаз Доспанову, Алию Молдагулову и других участников войны.