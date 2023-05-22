Экс-заместитель председателя Мажилиса назначена главой Департамента юстиции Алматы
Балаим Кесебаева родилась 23 апреля 1966 года.
Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет им. аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.
С 1985 по 1988 год — заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета;
С 1994 по 1998 год — советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции Республики Казахстан;
С 1999 по 2002 год — заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области;
С 2002 по 2004 год — начальник департамента юстиции Мангистауской области;
С 2004 по 2009 год — директор департамента внутренней администрации министерства юстиции РК;
С 2009 по 2016 год — начальник департамента юстиции Кызылординской области;
С 2016 года — депутат Мажилиса, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК;
С 15 января 2021 года — заместитель председателя Мажилиса Парламента РК.
Ранее в Алматы были назначены новые акимы районов.