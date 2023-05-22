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Законодательство РК

Экс-заместитель председателя Мажилиса назначена главой Департамента юстиции Алматы

Приказом министерства юстиции РК Балаим Кесебаева назначена руководителем Департамента юстиции города Алматы Фото: parlam.kz
Приказом министерства юстиции РК Балаим Кесебаева назначена руководителем Департамента юстиции города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Балаим Кесебаева родилась 23 апреля 1966 года.

Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет им. аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.

 С 1985 по 1988 год — заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета;

 С 1994 по 1998 год — советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции Республики Казахстан;

 С 1999 по 2002 год — заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области;

 С 2002 по 2004 год — начальник департамента юстиции Мангистауской области;

 С 2004 по 2009 год — директор департамента внутренней администрации министерства юстиции РК;

 С 2009 по 2016 год — начальник департамента юстиции Кызылординской области;

 С 2016 года — депутат Мажилиса, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК;

 С 15 января 2021 года — заместитель председателя Мажилиса Парламента РК.

Ранее в Алматы были назначены новые акимы районов.

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Анастасия Стативкина
МЮ РК Алматы
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