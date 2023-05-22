Экс-заместитель председателя Мажилиса назначена главой Департамента юстиции Алматы

Приказом министерства юстиции РК Балаим Кесебаева назначена руководителем Департамента юстиции города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Балаим Кесебаева родилась 23 апреля 1966 года.

Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет им. аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.

С 1985 по 1988 год — заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета;

С 1994 по 1998 год — советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции Республики Казахстан;

С 1999 по 2002 год — заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области;

С 2002 по 2004 год — начальник департамента юстиции Мангистауской области;

С 2004 по 2009 год — директор департамента внутренней администрации министерства юстиции РК;

С 2009 по 2016 год — начальник департамента юстиции Кызылординской области;

С 2016 года — депутат Мажилиса, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК;

С 15 января 2021 года — заместитель председателя Мажилиса Парламента РК.

Ранее в Алматы были назначены новые акимы районов.