Назначен новый глава Департамента юстиции Алматы

В Алматы назначили нового руководителя Департамента юстиции, сообщает Zakon.kz.

На сайте Министерства юстиции 3 марта 2026 года сообщается, что со 2 марта на эту должность назначен Ернар Акселеуұлы Сейдімбек.

Сейдімбек Ернар Ақселеуұлы родился в 1970 году в Караганде. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби – "правоведение".

Трудовой стаж начинал со стажера-помощника прокурора прокуратуры Советского района города Алматы. В разные годы занимал должности прокурора отдела по надзору за следствием и дознанием Следственного управления прокуратуры Алматы, главного специалиста отдела государственной регистрации юридических лиц Управления юстиции Карагандинской области; заместителя начальника Управления кадровой работы Министерства юстиции; начальника Управления юстиции Северо-Казахстанской области; начальника Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области; начальника Департамента юстиции Северо-Казахстанской области.

В феврале-ноябре 2016 года – руководитель Департамента юстиции города Алматы. Затем по ноябрь 2019 года возглавлял Департамент юстиции Павлодарской области.

Ноябрь 2019 – сентябрь 2020 года – руководитель Департамента юстиции Акмолинской области. До нынешнего назначения руководил Департаментом юстиции области Абай.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сменил зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы.