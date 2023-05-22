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Полиция дала казахстанцам рекомендации, как разговаривать с детьми

Казахстан МВД дети родители правонарушения Фото: Zakon.kz
Перед началом летних каникул представитель МВД провел брифинг, на котором дал рекомендации родителям по защите детей от насилия и других правонарушений, при этом начал с того, как со своими чадами нужно разговаривать, передает Zakon.kz

На брифинге выступил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин. Первая рекомендация от МВД была – говорить со своим ребенком.

"Убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они кому-то обещали хранить их в секрете. Почаще разговаривайте с детьми, дайте им понять, что к родителям они всегда могут обратиться за помощью". Жасулан Жуманалин

Представитель МВД также уточнил, что если кому-либо стало известно о фактах правонарушений в отношении несовершеннолетних, необходимо обратиться в полицию по номеру "102" либо по телефонам доверия "150" и "111".

"По телефонам доверия вы можете круглосуточно получить информационную, консультативную, психологическую помощь и поддержку. Все поступающие звонки являются анонимными и строго конфиденциальными. Все звонки абсолютно бесплатны. Обращаясь к подросткам хочу сказать, что там не спросят информацию о ваших родителях, школе, друзьях, не будут передавать информацию третьим лицам или социальным службам". Жасулан Жуманалин

По его словам, консультацию по указанным телефонам доверия могут получить не только дети и подростки, но и их родители по любым вопросам касающимся развития, обучения, воспитания и защиты прав детей.

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Анастасия Прилепская
МВД РК Казахстан
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