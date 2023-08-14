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Рекомендации по употреблению шоколада дала специалист

советы, врач Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации по употреблению шоколада, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, лучше употреблять лишь горький (70% и выше).

Павлова уточнила, что шоколад нужно есть не с чаем или кофе, а отдельно от любых напитков. Его не стоит запивать даже водой.

"Дайте дольке самостоятельно раствориться во рту, почувствуйте все нюансы вкуса. При таком подходе вам этой дольки хватит, чтобы унять желание", – объяснила специалист в Telegram.

На различных исследованиях, говорящих о пользе или вреде шоколада, доктор посоветовала не зацикливаться.

"Все хорошо в меру. Иногда – можно и нужно. Часто и много – нет", – подчеркнула она.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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