Рекомендации по употреблению шоколада дала специалист

Врач-эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации по употреблению шоколада, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, лучше употреблять лишь горький (70% и выше).

Павлова уточнила, что шоколад нужно есть не с чаем или кофе, а отдельно от любых напитков. Его не стоит запивать даже водой.

"Дайте дольке самостоятельно раствориться во рту, почувствуйте все нюансы вкуса. При таком подходе вам этой дольки хватит, чтобы унять желание", – объяснила специалист в Telegram.

На различных исследованиях, говорящих о пользе или вреде шоколада, доктор посоветовала не зацикливаться.

"Все хорошо в меру. Иногда – можно и нужно. Часто и много – нет", – подчеркнула она.

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