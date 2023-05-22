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Водитель сбил ребенка и въехал в детскую площадку в Алматы

Водитель сбил ребенка и въехал в детскую площадку в Алматы Фото: pixabay
В одном из дворов жилого комплекса в Алматы водитель сбил ребенка. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, это произошло вечером 20 мая.

Видео с дорожно-транспортным происшествием разлетелось по соцсетям.

В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что инцидент случился в Наурызбайском районе. 

"Водитель Daewoo, двигаясь по внутридворовой территории в западном направлении, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что факт ДТП расследуют сотрудники Управления полиции Наурызбайского района.

Ранее в полиции города рассказали, что пьяный водитель Toyota сбил полицейского на пересечении проспектов Абая-Назарбаева.

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