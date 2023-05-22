Водитель сбил ребенка и въехал в детскую площадку в Алматы

Фото: pixabay

В одном из дворов жилого комплекса в Алматы водитель сбил ребенка. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, это произошло вечером 20 мая.

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