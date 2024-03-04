Автобус сбил женщину с ребенком в Алматы

Водитель автобуса 4 марта 2024 года сбил женщину и ребенка на пешеходе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в ДП Алматы, ДТП произошло утром в Медеуском районе.

"Водитель автобуса следовал по проспекту Раимбека в восточном направлении, произведя поворот направо на улицу Кунаева, допустил наезд на женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть в восточном направлении на разрешающий сигнал светофора", – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина была доставлена в одну из ближайших больниц города. Ребенок не пострадал.

"В настоящее время по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района", – пояснили в ДП.

Ранее сообщалось о другом ДТП с участием пассажирского автобуса. 29 января 2024 года водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.