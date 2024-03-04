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Автобус сбил женщину с ребенком в Алматы

Автобус сбил женщину с ребенком в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 19:08 Фото: Zakon.kz
Водитель автобуса 4 марта 2024 года сбил женщину и ребенка на пешеходе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в ДП Алматы, ДТП произошло утром в Медеуском районе.

"Водитель автобуса следовал по проспекту Раимбека в восточном направлении, произведя поворот направо на улицу Кунаева, допустил наезд на женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть в восточном направлении на разрешающий сигнал светофора", – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина была доставлена в одну из ближайших больниц города. Ребенок не пострадал.

"В настоящее время по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района", – пояснили в ДП.

Ранее сообщалось о другом ДТП с участием пассажирского автобуса. 29 января 2024 года водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. 

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