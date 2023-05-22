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Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор

Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор Фото: gov.kz
Экс-глава КНБ Карим Масимов подал апелляцию на приговор, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе горсуда Астаны сообщили, что осужденный экс-глава КНБ РК Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

"Но дело в апелляцию еще не поступило, так как дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно", другая информация не подлежит разглашению", – говорится в сообщении суда. 

24 апреля суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

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