Названы преимущества для Казахстана от безвизового режима с Китаем

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, какое преимущество могут извлечь казахстанские компании в рамках установления безвизового режима с Китаем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что будет взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. В этой связи они поинтересовались, что в этом случае будет преимуществом для рынка Казахстана.

Кайрат Торебаев в ответ заявил, что Китай за время пандемии превратился в один из самых крупнейших рынков экспортного интереса для Казахстана.



"Многие зарубежные компании оттуда вышли, и китайский рынок сейчас очень привлекательный для Казахстана. Первое, это сельское хозяйство. То есть основной интерес у нас – удовлетворить потребности китайского покупателя. Я встречался с ассоциацией мясных переработчиков Китая, и на этой встрече была выдана одна очень интересная информация – если каждый китаец ежедневно в своем рационе увеличит потребление мяса на 50 грамм, то импорт мяса Китая увеличится за год на 25 млн тонн. Это непочатый край для наших бизнесменов", – отметил спикер.

По его словам, было заключено соглашение с китайской компанией, которая занимается строительством перерабатывающих предприятий на территории Китая. В рамках документа предусматривается возможность ведения нового формата торговли с КНР.

"Они предлагают создать зону в Казахстане, поместить туда производителей различной продукции, которая потребляется в Китае, проводить предэкспортную проверку – лаборатории, техрегулирование, все лицензии, то есть получается, на территории РК машина или контейнер запечатывается, и он без остановки идет покупателю на территории Китая. Это такой новый формат торговли, который мы будем практиковать с Китаем. Ни с одной страной мира у них такого нет, и Казахстану удалось такое", – пояснил вице-министр.

Между тем он указал на необходимость нарастить объемы и решить вопрос упаковки.

"Китайский потребитель любит чуть-чуть другую упаковку, чем наш потребитель. Вот у нас бутылка – 0,25 л, например. Китайский такое употреблять не будет – у него должна быть либо бутылка меньше, либо чуть-чуть больше, и вот эта наша упаковка в 0,25 уже не пойдет. Поэтому каждому предприятию нужно делать маркетинговый анализ", – резюмировал Кайрат Торебаев.

Ранее он сообщил, что Казахстан значительно увеличил экспорт авто, урана и масла.