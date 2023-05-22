Алексея Панина объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск обвиненного в оправдании терроризма актера Алексея Панина, сообщает Zakon.kz.

"Панин Алексей Вячеславович, 10 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", – сказано в базе ведомства.

По какой именно статье, не уточняется, говорится в публикации ТАСС.

Стоит отметить, что в начале мая 2023 года против Панина в России возбудили уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" после поста о теракте на Крымском мосту.

В дружественных России странах он может быть задержан.

По данным "Газета.ru", актер еще в 2020 году переехал в Испанию. Панин живет в Торревьехе и преподает на курсах по актерскому мастерству.

Примечательно, что Панин разместил объявление о розыске у себя на странице в Instagram.