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Алексея Панина объявили в международный розыск

Алексей Панин МВД Розыск Фото: Instagram/actor.panin
Министерство внутренних дел России объявило в розыск обвиненного в оправдании терроризма актера Алексея Панина, сообщает Zakon.kz.

"Панин Алексей Вячеславович, 10 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", – сказано в базе ведомства.

По какой именно статье, не уточняется, говорится в публикации ТАСС.

Стоит отметить, что в начале мая 2023 года против Панина в России возбудили уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" после поста о теракте на Крымском мосту.

В дружественных России странах он может быть задержан.

По данным "Газета.ru", актер еще в 2020 году переехал в Испанию. Панин живет в Торревьехе и преподает на курсах по актерскому мастерству.

Примечательно, что Панин разместил объявление о розыске у себя на странице в Instagram.

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