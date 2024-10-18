Монеточку объявили в розыск в связи с уголовным делом

МВД России объявило певицу Монеточку в розыск по уголовному делу, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

"Елизавета Гырдымова, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении.

Статья, по которой она разыскивается, при этом не уточняется, но 6 сентября в отношении исполнительницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Причиной стало то, что Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. В прокуратуре заявили, что артистка продолжила распространять в сети сообщения без маркировки, несмотря на решения суда.

Ранее МВД РК объявило в розыск двух казахстанцев.

