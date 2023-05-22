Цены на социально значимые продукты в Казахстане продолжают колебаться

Кроме прочих факторов, начались сезонные изменения. Но в целом инфляция продолжает наступать. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.
В Астане подорожавших продуктов больше, чем подешевевших
Хлеб на рынке по прежнему уже которую неделю стоит 150 тенге, но в супермаркетах и магазинах у дома – уже 180 тенге.
Сахар на рынке подорожал с 450 до 480 тенге за килограмм, зато на магазинных прилавках его цена с 500 спустилась до тех же 480.
Рис "Баракат" подорожал везде: на рынке с 600 тенге за килограмм до 650, а в магазинах с 630 до 765.
Зато развесная гречка на рынке стоит как и раньше 350 тенге за килограмм, а в супермаркете даже подешевела с 480 до 450 тенге.
Килограмм рожек на рынке стоит 400 тенге, а в супермаркете – 420 тенге. Это чуть дороже, чем раньше.
Десяток яиц на рынке можно взять по 620 тенге, а в супермаркетах – 610. Раньше разброс был гораздо больше – 500 и 675 тенге соответственно.
Молоко можно купить за 505 тенге за литр на рынке и от 420 – в супермаркете. Но здесь речь идет о разных производителях.
Подсолнечное масло от местного маслозавода в цене не изменилось и стоит 850 тенге.
Килограммовый пакет муки на рынке стоит 270 тенге, в магазинах уже 400.
Говяжья мякоть на рынке подешевела на 100 тенге и стоит 2350 тенге за кг, конина подорожала на ту же сумму и теперь цена 2700, а куриное филе не изменилось – 2200.
Картофель нового урожая на рынке стоит 400 тенге за килограмм, а старого – 177. В супермаркете 305 тенге.
Свекла на рынке продается за 350 тенге, лук – 270, морковь – 280, а капуста – 270. На магазинных прилавках 280, 305, 250 и 315 тенге за кг соответственно.
В Алматы ценники тоже подросли
В алматинских супермаркетах изменились цены на некоторые овощи. Лук, килограмм которого ранее стоил 389 тенге, "взлетел" в цене до 419 тенге. Зато подешевела белокочанная капуста – теперь вместо 345 тенге за один килограмм, ее продают по 329 тенге.
Цена за килограмм картофеля осталась прежней – 285 тенге. Также без изменений стоимость моркови – 249 тенге.
Периодически в супермаркетах меняется цены на 2-х килограммовую упаковку 1-го сорта от местного производителя. Две недели назад по акции ее можно было купить за 668 тенге, по окончании акции цена составляет 709 тенге.
Ценник на развесную гречневую крупу на этой неделе снизился и килограмм предлагают за 399 тенге.
Восьмисотграммовая упаковка продается за 889, а семьсотграммовая – от 700 до 889 в зависимости от производителя.
Цена на рис отечественного производства "Баракат" на развес осталась прежней, его можно купить за 559 тенге, а другой вид крупы "Камолина" – как и ранее за 549 тенге.
400-граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства в рамках акции можно было приобрести за 298 тенге, на этой неделе цена она них составляет 375 и 367.
Цена на яйца не стабильна. Так десяток "отборных" в зависимости от производителя можно приобрести от 559 до 725 тенге.
Подсолнечное рафинированное масло в цене не изменилась: литровая бутылка одного из казахстанских производителей стоит 869, другой местный популярный бренд предлагает продукт за 962 тенге.
Килограмм говядины стоит 3200, но если речь о вырезке – то ее цена подросла с 4200 до 5830 тенге. Шею крупнокусковой нарезки можно купить за 3650, ребра стоят 3490, килограмм лопаточного отруба говядины – 3590 тенге.
Цена на куриное мясо отечественных производителей, в зависимости от веса и части тушки варьируется от 2373 до 2962 тенге, куриную грудку 1,9 кг продают за 2962 тенге. Куриный окорочок целиком начинается от 5085 тенге.
Цена на сахар в алматинских супермаркетах периодически меняется, но на этой неделе она осталась прежней – 508 тенге.
Стоимость 180-граммовой пачки натурального сливочного масла по-прежнему 952 тенге. Спрэд можно купить дешевле, от 385 тенге и выше.
Цена на молоко в мягкой упаковке начинается от 358 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой – от 425 до 819. Буханка социального хлеба все также стоит 83 тенге.
Килограмм сыра можно купить от 4335 тенге и выше.
В Семее цены на овощи перешагнули зимний предел
Свекла, которая стоила зимой от 300 до 350 тенге за килограмм, теперь продается за 400 тенге. цена на морковь "подскочила" с 180 до 260 тенге за кило всего лишь за две последние недели. Лук вернулся к своему максимальному показателю за всю зиму – 350 тенге за килограмм. И только капуста с картофелем остались на прежнем уровне – 200 тенге за кило. Кстати, именно эти позиции овощного ряда первыми среагировали на майское потепление, и достигли нынешних цен.
"То, что цены именно на овощи растут, начиная с конца апреля и в мае, это естественный процесс на рынке. До нового урожая еще далеко, а запасы на зиму, которые делают многие, либо закончился, либо стал непригоден в пищу из-за неправильного хранения овощей в погребах", – говорит опытный огородник Алексей Крашенников.
Помидоры и огурцы в Семее всегда стоили немало, даже из теплицы в одном из соседних районов. Помидоры в магазинах города по 1 тыс. тенге, огурцы – по 500-600 тенге за кг. Цены на яблоки пока держатся на 650 тенге, но уже есть торговые точки, где их продают по 750 тенге.
Даже на куриную продукцию, где цены стабильно держались на позиции 1200 тенге за килограмм практически с нового года, сегодня они "поползли" вверх. Например, тушка курицы сегодня продается по 1350 тенге, а бедрышки или окорочка – по 1280 тенге.
Единственное, что подешевело – это яйцо. Сейчас десяток куриных яиц в Семее можно купить по 400 тенге. Еще две недели назад ценник был на 100 тенге дороже.
Продукты из бакалейного отдела как в начале мая выросли, так и остаются. Например, развесной рис стоит 680 тенге, а гречка в магазинах по 500 тенге. Пакетированные крупы от ведущих производителей стоят в разы дороже – и за упаковки гораздо меньшего веса.
Стабильно высокими остаются цены на горох – 300-320 тенге за килограмм, ячневая крупа подорожала с 240 до 260 тенге, "Геркулес", наоборот, подешевел с 310 до 290 тенге, рожки стабильно стоят 460 тенге. Муку в 2-килограммовых пакетах вот уже около года продают по 570 тенге за пачку, буханка хлеба весом 450 граммов стоит 140 тенге.
Сахар в течение целого ряда месяцев демонстрировал в Семее завидную стабильность в цене, учитывая, какие кульбиты наблюдались в этот же период в 2022 году. Но и он не удержался: сегодня на развес стоит уже 550 тенге за килограмм, тогда как еще пару недель назад было 500 тенге. Видимо, рынок уже сейчас готовится к недалекому уже старту ягодного сезона, когда будут вестись заготовки варенья, повидла и джемов.
Более полугода семейчане приобретают подсолнечное масло местных производителей по 900 тенге за литр. Кстати, в некоторых магазинах масло подешевело даже до 700 тенге за литр.
С начала мая значительно снизилась цена на молоко: с 420 тенге до 360 тенге за литр. Владельцы частных подворий с пригорода продают по 300 тенге за литр. Кефир с начала мая реализуется по 500 тенге за литр. 200-граммовая баночка сметаны сегодня стоит 440 тенге, домашний же продукт от местных фермеров достигает порой цены до 1,5-2 тыс. В два раза дороже – 3,5-4 тыс. тенге за килограмм стоит сливочное масло.
Цены на мясо в Семее достаточно стабильны, разбег обычно минимальный. Так, килограмм говядины стоит от 2600 до 2800 тенге за килограмм, а конина – от 2800 и выше. Баранина и свинина продается на рынке по 2200-2400 тенге за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка.
Фарш из конины продают по 3700 тенге за килограмм, цена казы 5500 тенге за кило, а карта – от 4 до 4,5 тыс. тенге за килограмм. Говяжий фарш стоит на рынке 2700 тенге.
В Павлодаре цена на свежий лук оказалась ниже ожидаемой
Свежий репчатый лук в торговых точках продают по 260 тенге. Хотя после ценового ажиотажа начала года, когда цена за килограмм доходила до 400 тенге, павлодарцы опасались весеннего взлета цен. Одновременно подешевел лук прошлого урожая до 150 тенге за кг. Цена почти как в социальных отделах и на ярмарке, куда поставки осуществляет СПК "Павлодар" из стабилизационного фонда области. Там же можно приобрести картофель и морковь по 99 тенге, капусту по 140 и прочее. На городских рынках и в магазинах средняя цена на картофель составляет 160 тенге, моркови – 180 тенге за килограмм прошлогоднего урожая. Свежую капусту можно купить по 380 тенге. Цены на огурцы варьируются от 400 до 800 тенге за кг, в зависимости от сорта и места производства. Томаты остаются дорогими, их цена доходит до 1800 тенге.
Не дешевеет пока и мясо. Мякоть говядины можно купить за 3000 тенге и выше. Антрекоты, грудинную часть на рынках и в магазинах продают в среднем по 2400-2600 тенге, ребра – 2000 тенге за кг. Конина стоит от 2800 до 3200 тенге, свинина – в среднем по 2500 тенге. Мясо курицы можно купить за 1600-1700 тенге за кг в тушках. Дешевле можно купить на социальных ярмарках.
Средняя цена на куриные яйца составляет 500 тенге за десяток 1 категории.
Нефасованную крупу гречки местного производства продают по 380-450 тенге за кг. Нефасованные макаронные изделия реализуют в пределах 350-390 тенге за кг.
Фото: Zakon.kz
Немного подросла цена на сахар: песок в розницу стоит 460 тенге, однако в некоторых отделах уже выше 500 тенге. Мука высшего сорта стоит 270-290 тенге, первого – 230-250. Дорогими остаются сливочное масло с разбросом цен от 2600 тенге до 5500 тенге за кг, сыр по цене от 4500 и морская рыба.
В Актобе продуктовые цены взяли тайм-аут
Разброс цен на группу продовольственных товаров из списка социально значимых в Актобе довольно широк. Капусту белокочанную и лук репчатый предлагают уже урожая этого года. Капуста в супермаркете стоит от 317 до 350 тенге за кило. Это единственный овощ, который в течение двух недель заметно подорожал, но только в сетях ритейла – ранее стоил 282 тенге за кило. В магазинах у дома капуста стоит, как и две недели назад, в диапазоне 320 – 330 тенге за килограмм.
Репчатый лук в супермаркетах стоит 317-325 тенге за килограмм. А в магазинах у дома овощ можно приобрести от 280 тенге за килограмм.
Морковь в сетях ритейла предлагают в ценовом диапазоне 258-275 тенге за килограмм. В небольших магазинах корнеплод продают по 280-300 тенге за килограмм. Местную морковь предлагают по 230 тенге за кило.
Картофель в актюбинских супермаркетах продают по 170-199 тенге за килограмм. Однако в небольших магазинах продукт можно купить гораздо дешевле – от 150 тенге за килограмм. Хотя есть предложения и по 220 тенге за кило.
Цена на сахар-песок варьируется от 399 до 415 тенге за килограмм в торговых сетях, а в магазинах у дома – уже 450.
Самый дешевый рис предлагает одна из торговых сетей Актобе – от 496 тенге за килограмм. На рынках его стоимость доходит до 630 тенге за килограмм.
Цена на гречку в сетях ритейла составляет 340-375 тенге за килограмм. На рынках в пределах 450- 500 тенге.
Снизился нижний порог цены на муку I сорта. В супермаркетах удалось найти продукт по цене 173 тенге за килограмм против 210 неделей ранее. Максимальный показатель – 243 тенге за килограмм. В розницу данный продукт на развес не продают.
Держится в прежнем ценовом диапазоне стоимость хлеба из муки I сорта. 87 тенге в сетях ритейла и до 100 тенге за булку (550 граммов) в магазинах у дома.
Весовые рожки предлагают от 265 тенге за килограмм. Это в супермаркетах. На рынках и в магазинах у дома цена зашкаливает за 400 тенге.
Подешевели куриные яйца I категории. В супермаркетах продукт предлагают по 317 тенге за десяток против 359 тенге за десяток в начале мая. Продукция II категории стоит 312 тенге за десяток, а отборное яйцо – 332 тенге.
Говядину на кости можно купить от 2 500 тенге за кило. Свинина реализуется в диапазоне 1 450 – 1 900 тенге за килограмм. Стоимость конины начинается от 3 800 тенге за килограмм.
Цена на масло подсолнечное стартует от 630 тенге за литр. Хотя есть предложение, от которого трудно отказаться – пятилитровую бутыль продукта одного из производителей в сетях супермаркетов предлагают за 2 530 тенге, то есть по 506 тенге за литр.
Масло сливочное несоленое местный производитель предлагает по 3 096 тенге за килограмм.
Окорочка американского производства по-прежнему в супермаркетах стоят по 924-989 тенге за килограмм, как и 2 недели назад. В магазинах у дома уже 1,5 тыс. тенге за кило. Бройлерных кур предлагают от 1 250 тенге за кило.
Фото: Zakon.kz
Подешевели тепличные помидоры и огурцы. Первый овощ стоит в супермаркетах 598 тенге за килограмм против 669 тенге двумя неделями ранее. Огурцы в зависимости от сорта 399-495 тенге за килограмм. Помидоры из Узбекистана 900-1 тыс. тенге за килограмм.
Молоко и кефир 2,5% жирности местная молочная компания предлагает в мягкой упаковке "финпак" как и прежде по 300 и 330 тенге за литр соответственно. С начала мая компания применила новую фишку – ту же продукцию, но с добавлением биойода, она реализует по 385 и 415 тенге за литр.
В Шымкенте подешевели яйца и картофель
Цены на мясо здесь так же примерно на прежнем уровне, хотя и не все. В супермаркетах стоимость нежирного говяжьего фарша – 3200 тенге за кг. "Жирный" фарш потерял за две недели в цене 250 тенге – до 2255 тенге за кг. Но на рынке это продукт будет стоить 3 тысячи.
Задняя баранья ляжка стоит 2950 за кг, передняя с лопаточной мякотью – 3100 за кг. Но эти части туши продаются целиком, потому надо быть готовым выложить 12 – 15 тысяч тенге сразу.
Фото: Zakon.kz
Говяжьи ребрышки стоят 2700 тенге за кг. Мякоть в супермаркете торгуется за 3750 тенге, а на рынке можно найти на 200 – 300, а то и 400 тенге дешевле. Говяжью корейку можно пробрести в супермаркете по 2900 тенге за кг. Говяжью грудинку с прослойками жира за 2650 тенге. Есть и филе спиной разруб по 3050. Мякоть говяжья подлопаточная – 2990 тенге.
Социальный хлеб стоит по прежнему 90 тенге за "кирпич", но не более двух в руки.
Кефир по социальной цене в литровых тетрапакетах по 420 тенге за упаковку. Молоко за полмесяца не подверглось ценовым колебаниям. Впрочем, как и масло сливочное по социальной цене – 2299 тенге за кг. Это существенно ниже того, что предлагает рынок, где цена доходит до 5 тыс. тенге, в зависимости от производителя и жирности.
Значителен разброс цен на сыры – от 5,4 тыс. тенге до 6,5 тыс. за кг.
Окорочка и продукты птицеводства, предпочтительней брать на рынке. Голень стоит 1340 тенге, окорочка без косточек в вакуумной упаковке того же производителя – 1650 тенге. Куриная мякоть в вакуумной упаковке уже 2030 тенге. Мякоть бедра куриц – 2300 тенге за кг, мякоть бедра без косточек уже по 2940 тенге.
Упали в цене яйца. Сегодня на магазинных прилавках яйцо от местного производителя стоит 1260 тенге за лоток из 30 яиц первой категории. Как заявляют оптовые реализаторы, на рынок зашла продукция от российских птицефабрик, а их цены были существенно ниже местных.
Несколько снизилась цена на картофель, торгуемый на рынке. В магазине цена килограмма прошлого урожая 240 тенге, а на рынке 245 тенге стоит молодой картофель. Картофель старого урожая по 235 тенге за килограмм крупных клубней и 200 тенге – если мелкий.
Лук остается приблизительно в одной цене – 275 тенге. Капуста обычному потребителю обойдется в 310 тенге, а социальный продукт – в 80. Почти в два раза отличается и цена на морковь –отборная стоит 350 тенге за кг, а социальная 145 тенге.
Туркменские помидоры на рынке стоят 399 тенге, хотя еще две недели назад цена на них почти дошла до полутора тысяч. А томаты тепличные казахстанские стоят уже 620 тенге.
Огурцы подешевели до 320 тенге за кг.
Масло подсолнечное "Кункей" стоит 609 тенге за пластиковую бутылку, но не привычный литр, а 850 гр. Российское масло стоит 4565 тенге за пятилитровую пластиковую емкость.
Сахар, в преддверии сезона консервации, сохраняет социальную цену в 410 тенге и предупреждение о покупке не более 5 кг в одни руки. Ограничили и покупку сахара по обычной цене в 450 тенге, но не более 10 кг. На рынке цена такая же, но уже без ограничений.
В Талдыкоргане стало выгоднее отовариваться в супермаркетах
Резких скачков цен на социально значимые продукты здесь не случилось, но в овощном сегменте наблюдаются колебания. Причем в супермаркетах на данный момент овощи покупать выгоднее, чем в мелких торговых точках или на рынке.
Стоимость килограмма прошлогоднего картофеля снизилась до 175 тенге, молодой можно приобрести за 349 тенге. В магазинах у дома его цена выше на 30-50 тенге. Цена на морковь увеличилась, сейчас за нее нужно выложить 359 тенге. Свекла по прежнему стоит 310-350 тенге за килограмм. Прошлогодней капусты на прилавках практически не осталось, а свежая подешевела до 210 тенге. Цена лука в супермаркетах 210 тенге, а в минимаркетах – 300 тенге за кило.
В ряде торговых точек подешевели тепличные овощи, а в супермаркетах стали чаще проводить скидочные дни. Огурцы можно приобрести по 359 тенге за килограмм, помидоры по 699. Яблоки местных садоводов сейчас в супермаркете стоят 549 тенге, а в мелких торговых точках не дешевле 740 тенге за килограмм.
Средняя стоимость фасованных в заводских условиях макаронных изделий (по 800 г) колеблется от 215 до 344 тенге за упаковку. Пакет гречки (800 г) стоит от 565 до 835 тенге, риса – от 520 до 635 тенге. За килограмм социального риса нужно отдать 565 тенге, гречки – 400 тенге. Сахар в супермаркетах намного дешевле, чем в мелких магазинчиках – 440 и 520 тенге соответственно. Цена килограммового пакета соли стоит от 60 до 90 тенге.
Фото: Zakon.kz
Подешевело подсолнечное масло марки "Шедевр", сейчас литровая бутылка стоит всего 750 тенге. На товар других производителей цена не изменилась, она варьируется от 805 до 925 тенге. Буханку хлеба весом в полкило можно купить не дешевле 125 тенге.
Стоимость 250-граммовой упаковки сливочного масла (в зависимости от жирности и производителя) – от 339 до 889 тенге. В среднем на 20 тенге изменились ценники на привозную и импортную молочную продукцию (молоко, кефир, творог) в тетрапакетах. При этом увеличился спрос на молочку уштобинских, текелийских и саркандских фермеров. И это несмотря на то, что срок годности продуктов этих производителей не более 7 суток.
Яйца в Талдыкоргане можно приобрести от 490 до 790 тенге за десяток. Причем, в супермаркетах они по-прежнему дешевле, чем в минимаркетах.
Килограмм куриных голеней в среднем стоит 1800 тенге, грудки – 1695. Стоимость килограмма говядины в специализированных фермерских магазинах осталась на прежнем уровне – от 3200 до 3500 тенге за килограмм.
В Костанае обновились ценники почти на все социальные овощи
За две недели в супермаркетах Костаная изменилась стоимость четырех овощей из пяти, входящих в список социально значимых. Стабильной осталась только цена на картофель от местного производителя в 179 тенге за килограмм. А овоща из стабфонда по 110 тенге в этот раз в продаже не оказалось, как и социальной капусты. Кстати, белокочанная с начала мая стала потихоньку добавлять в цене. За две недели она подорожала на 20 тенге и продается по 315 тенге.
За это же время стала на 30 тенге дороже морковь и сейчас ее предлагают по 129 тенге, причем не лучшего качества.
Нет в продаже социального лука за 145 тенге, но есть товар с юга, который упал в цене с 305 до 299 тенге. Стала доступнее и свекла, которая удерживалась на позиции 185 тенге за кило с начала года, а теперь ее можно купить по 149 тенге.
Среди подешевевших продуктов также развесная гречка и большой лоток яиц из 30 штук. Килограмм крупы можно купить за 309 тенге, это дешевле чем раньше на 46 тенге. Три десятка яиц стоят от 1309 тенге, хотя две недели назад цена стартовала с отметки 1469.
Дешевле сразу на 300 тенге, чем две недели назад, на так называемом "фермерском рынке", можно купить свинину. Мясо на кости стоит от 1300 тенге. А вот стоимость мякоти с маленькой косточкой подросла на 100 тенге и составила 2400 тенге. Прежней осталась стоимость конины и говядины. Первый вид мяса продают по цене от 2800 до 3000 тенге, а говядину от 2200 до 2800 за килограмм в зависимости от части.
Среди стабильных продуктов в этот раз оказалось семь наименований, а в начале мая их было 13. К примеру, на уровне середины ноября 2022 года держатся развесные макароны из стабфонда – 295 тенге, и пакет муки 1 сорта весом в два килограмма – 639 тенге. Есть предложения по акции на муку высшего сорта по 559 тенге, но за пакет весом 1,8 килограмма.
Пакет молока жирностью 2,5% стоит 405 тенге с начала года. С начала марта не менялась цена на сахар – 380 тенге. Развесной рис также предлагают по 549 тенге. Пока еще действует акция на литровую бутылку подсолнечного масла "Шедевр". Ее цена упала с 953 до 709 тенге.
Среди куриного мяса можно найти окорочка, которые уже месяц держатся на уровне от 935 тенге и выше, а бройлеры от местной птицефабрики и различные части курицы стоят также от 1236 до 1585 тенге.
В Уральске началось сезонное повышение цен на сахар
Всего за две недели сладкий продукт стал дороже на 30 тенге – средняя цена сахарного песка выросла с 400 до 430 тенге за килограмм.
Относительно круп ситуация сродни качелям – одни крупы дорожают, другие стремительно дешевеют. Например, после небольшого снижения стоимости начал дорожать рис. Средняя цена на этот злак в магазинах и рынках Уральска – 500 тенге за килограмм (было 430-460 тенге).
При этом падает цена на гречку. Эта крупа стала дешевле в среднем на 20 тенге: в магазинах ее можно купить по 365 тенге за килограмм (в начале мая 385 тенге).
Стабильными остаются цены на макаронные изделия местных производителей – 320-350 тенге за килограмм. Муку высшего сорта можно купить по цене 230-240 тенге за килограмм.
При этом продолжается курс на снижение цен на яйца. За две недели они стали дешевле еще на 20 тенге.
Так, если в конце апреля яйца стоили 510-520 тенге, то уже в первой декаде мая в розницу яйца можно было купить по 490 тенге за десяток, а теперь – за 470 тенге.
Продолжает дешеветь подсолнечное масло. Продавцы в магазинчиках у дома отмечают, что за две недели упала стоимость казахстанского масла "Шедевр" – с 875 тенге за литр до 775 тенге.
Не растет и не снижается цена на российский маслопром: так, самое дешевое российское масло марки "Богатское" (0,8 л) в магазинах, как и месяц назад, можно приобрести за 515 тенге.
Радуют уральцев овощи. 150-170 тенге стоит картофель. Его цена не менялась на протяжении всей зимы и до сих пор.
Так же, как и месяц назад, по 200-250 тенге за килограмм в магазинах и на оптовых рынках реализуют свеклу и морковь.
Держится почти полмесяца цена на огурцы 360-400 тенге, стали дешеветь помидоры – они упали в цене с 650 до 460 тенге за килограмм.
Правда, практически исчезла из продажи дешевая капуста старого урожая. Взамен ей на прилавки прибыла шымкентская нового урожая (в 2-2,5 раза дороже местной) – по 325-350 тенге за килограмм.
Остатки лука из Стабфонда ЗКО в крупных супермаркетах продают по 148 тенге за килограмм. На рынках и в розницу цена лука составляет 290-340 тенге.
Продавцы магазинчиков у дома отмечают, что с начала мая постепенно снижаются цены (примерно на 10-15%) на большинство колбасных изделий от местных производителей.
Сохраняется тенденция на снижение цен на российскую молочную продукцию: с каждым новым завозом продолжают дешеветь на 10-15% российские майонезы, молоко, сыры.
Мясо говядины в Уральске стабильно держится в пределах от 2400 до 3300 тенге за килограмм, конина – 2800-3000 тенге. С наступлением майских теплых дней поднялась цена на мясо свинины: теперь мякоть на шашлык на рынках можно приобрести по 2000-2500 тенге за килограмм (еще недавно ее цена равнялась 1700-1800 тенге).
Также дорого стоит на рынках казы – 3800-4500 тенге (рост цен на этот мясной продукт наметился в апреле – были 3800-4000 тенге за килограмм). Баранина чуть снизилась в цене – 2800-3400 тенге (в апреле стоимость баранины доходила до 3800 тенге за килограмм).
В Петропавловске подорожало мясо, но подешевели свежие овощи
На севере стартовал сезон пикников. Самым популярным блюдом является шашлык. Мясо для него стремительно дорожает.
Самым популярным видом мяса для приготовления является свинина. Шейная вырезка, которая в будни на рынке стоит 2700 тенге, утром в субботу и воскресенье продают уже по 3000-3500.
При этом особые цены по выходным – это особенность именно рынков. На прилавках супермаркетов цены на мясо остаются прежними. Проблема в том, что здесь купить хорошее мясо на шашлык очень сложно – все моментально разбирают.
Сопутствующие шашлыку продукты – овощи и зелень – стремительно дешевеют. Огурцы за минувшие 2 недели снизились в цене на 25 тенге и теперь их можно купить по 780 тенге. Помидоры подешевели примерно на 25 процентов, стоят от 920 тенге. Пучок зеленого лука, которого хватает на салат для семьи, продают по 350 тенге.
Фото: Zakon.kz
Южный перец подешевел на четверть и стоит уже 1800 тенге, молодой рук репчатый – 230 тенге, капуста нового урожая 200 тенге.
Стабильными остаются цены на картофель, в большинстве супермаркетов он реализуется из запасов стабфонда и стоит 145 тенге. Также неизменными остаются и цены на основные крупы. Самые выгодные цены – тоже на прилавках стабфонда. Здесь рис стоит 515-645 тенге в зависимости от сорта, гречка – 355 тенге, овсяные хлопья – 225 тенге, перловая крупа – 178 тенге, манная – 290 тенге, ячневая – 194 тенге, кукурузная – 399 тенге, красная чечевица – 665 тенге, горох – 209 тенге, фасоль – 839 тенге.
Уже несколько месяцев остаются прежними и цены на мясо говядины и конины. Говядина от 2300 до 3500, конина – от 3100 тенге за килограмм. По этой цене можно купить ребра. Жамбас – 3600, жая – 3700 тенге.
В Усть-Каменогорске растут цены на мясо и молочную продукцию
На протяжении месяца горожане отмечают пусть небольшое, но стабильное повышение стоимости молочной продукции и мяса. По их словам, незаметные 5-10 тенге к ценнику на каждый продукт в результате дают существенную надбавку к общей сумме затрат в магазине.
Если еще две недели назад можно было купить литр молока 2,5% жирности в тетрапакете по 510 до 550 тенге, 4% жирности – уже 670 тенге, а в мягкой же упаковке за 332 тенге, то сегодня молоко в тетрапакете стоит соответственно 570 и 680 тенге, а в мягкой упаковке – 335 тенге за литр. Кефир тоже подорожал. Литр кисломолочного продукта обойдется покупателям в 550 тенге. 380-граммовая баночка сметана 15%-ой жирности стоит в магазинах Усть-Каменогорска по-прежнему 825 тенге, 30%-ой жирности – 985 тенге.
Цена масла сливочного 72,5% жирности держится на отметке в 4540 - 4550 тенге за килограмм.
Дорожает мясо. Говядина стала стоить от 5500 тенге за килограмм вырезки, ребра 2550 тенге, филе – 2950 тенге, а вот кости – стабильно от 300 до 600 тенге за килограмм.
Свинина также стала немного дороже. Шея в магазине будет стоить 3500, килограмм отборной мякоти от 3600 до 3900 тенге. Фарш свино-говяжий 2900 тенге, но можно найти и за 2700 тенге за кило.
А вот цены на баранину не изменились: спинку можно приобрести за 4600 тенге, шею от 2700 до 3500 тенге, а мякоть от 4500 до 4800 тенге за килограмм.
Стабильны в цене хлеб и подсолнечное масло. За булку белого в магазинах жители города отдают 140 тенге, за четырехсотграммовую буханку ржано-пшеничного нарезного – 275 тенге.
Фото: Zakon.kz
Подсолнечное масло местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге.
Радуют стабильностью цены на крупы. На протяжении нескольких последних месяцев в социальных отделах гречка стоит 460 тенге, горох – 270 тенге, пшено – 276 тенге, рис – от 598 до 605 тенге за килограмм. Один килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны 311 тенге – 403 тенге. Стоимость сахара держится на отметке 530 – 620 тенге за кило, соль – 77 тенге.
Подешевели яйца. Вместо 620 – 650 тенге десяток теперь стоит 540-580 тенге.
Не изменилась стоимость овощей, но только – в социальных отделах. По-прежнему, килограмм картофеля здесь обойдется в 180 тенге, столько же будет стоить лук, морковь, а в некоторых магазинах и капуста, но свежая будет стоить 400 тенге.
Яблоки подешевели на 10 тенге и теперь стоят 660 тенге, огурцы вместо 1200 тенге за кило можно купить за 580 тенге, а помидоры вместо 1600 продают за 1100 – 1200 тенге за килограмм.
В Атырау упали цены на куриные яйца и гречку
В магазинах Атырау мясо курицы казахстанского производства реализуется по 1344 тенге за кило вместо прежней цены 1680 тенге, а на рынке дороже примерно на 20-30 тенге. Не изменилась цена куриных окорочков, они также в больших торговых точках продаются по 960 тенге, на рынке их цена держится в пределах 1400 тенге за килограмм. Резко начала снижаться цена куриных яиц первого сорта, в небольших магазинах их стали продавать по 390 тенге за десяток вместо прежних 500-510 тенге, а в супермаркетах они стали по 400 тенге против 450-480 тенге ранее.
Дешевизну торговцы объясняют сезонностью – как только начинается теплое время, на такой скоропортящийся продукт поставщики снижают цены.
Говядина в гипермаркетах от 3000 до 3300 тенге за кило, в супермаркетах и небольших магазинах 2600-2800 тенге. Говяжьи косточки на бульон от 1800 тенге за кило. Баранина также 3000 тенге, а конина 2900 тенге.
Сливочное масло на рынке держится на том же ценовом пределе 5300-5500 тенге, если поторговаться, то могут уступить 50 тенге. В магазинах 180-граммовая упаковка сливочного масла 82,5% жирности от 1114 до 1424 тенге в зависимости от производителя.
Литровая бутылка растительного масла "Шедевр" подорожала на 19 тенге и стала 819 тенге.
Трехлитровая емкость с подсолнечным маслом "Олейна" реализуется по 2483 тенге.
Подешевело молоко в тетрапакете 900 мл 2,5% жирности "Петропавловское" с 419 до 393 тенге и молоко "Садовое" 3,2% жирности с 437 до 429 тенге. А литровая коробка молока "Отборное" 3,5 жирности с 649 до 489 тенге.
Сахар-песок отечественного производства в цене не изменился – 469 тенге за кило в супермаркетах. В небольших магазинах сахар российского выпуска 500 тенге за аналогичный вес. Основательно подешевела гречневая крупа – с 428 тенге до 353 тенге за килограмм.
Фото: Zakon.kz
Рис как и раньше стоит от 521 тенге за килограмм и выше, в зависимости от сорта, горох 322 тенге.
2-килограммовый пакет муки высшего сорта в супермаркетах стоит 885-1080 тенге вместо прежней цены 750-850 тенге, в магазинах "шаговой доступности" от 600 тенге. В гипермаркетах много макаронных изделий продается по акции, 400- граммовая пачка "Свитки" 419 тенге, а ранее 611 тенге. "Ролтон. Рожки" такого же веса 279 тенге, а были 311 тенге. На рынках не изменилась цена пятикилограммовой упаковки макарон – 2300 тенге.
Поменяли ценники на социальный хлеб из муки первого сорта стабилизационного фонда, теперь вместо 81 тенге его продают дороже на 10 тенге. В супермаркетах буханка белого стоит 140 тенге, в небольших магазинах 115 тенге.
Заметны колебания цен на борщевой набор. Картофель подешевел с 220 до 200 тенге за кило, а капуста с 350 до 250 тенге. Стоимость лука держится на уровне 300 тенге, а морковь и свеклу продают от 250 тенге за килограмм.
Авторы: Оксана Скибан, Дарига Турисбекова, Екатерина Гуляева, Ирина Адылканова, Александр Сергеев, Сергей Павленко, Лариса Штоппель, Таисия Колевид, Светлана Макарова, Инна Литвиненко, Кира Мороз, Светлана Новак.