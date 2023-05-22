Цены на социально значимые продукты в Казахстане продолжают колебаться

Кроме прочих факторов, начались сезонные изменения. Но в целом инфляция продолжает наступать. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане подорожавших продуктов больше, чем подешевевших

Хлеб на рынке по прежнему уже которую неделю стоит 150 тенге, но в супермаркетах и магазинах у дома – уже 180 тенге.

Сахар на рынке подорожал с 450 до 480 тенге за килограмм, зато на магазинных прилавках его цена с 500 спустилась до тех же 480.

Рис "Баракат" подорожал везде: на рынке с 600 тенге за килограмм до 650, а в магазинах с 630 до 765.

Зато развесная гречка на рынке стоит как и раньше 350 тенге за килограмм, а в супермаркете даже подешевела с 480 до 450 тенге.

Килограмм рожек на рынке стоит 400 тенге, а в супермаркете – 420 тенге. Это чуть дороже, чем раньше.

Десяток яиц на рынке можно взять по 620 тенге, а в супермаркетах – 610. Раньше разброс был гораздо больше – 500 и 675 тенге соответственно.

Молоко можно купить за 505 тенге за литр на рынке и от 420 – в супермаркете. Но здесь речь идет о разных производителях.

Подсолнечное масло от местного маслозавода в цене не изменилось и стоит 850 тенге.

Килограммовый пакет муки на рынке стоит 270 тенге, в магазинах уже 400.

Говяжья мякоть на рынке подешевела на 100 тенге и стоит 2350 тенге за кг, конина подорожала на ту же сумму и теперь цена 2700, а куриное филе не изменилось – 2200.

Картофель нового урожая на рынке стоит 400 тенге за килограмм, а старого – 177. В супермаркете 305 тенге.

Свекла на рынке продается за 350 тенге, лук – 270, морковь – 280, а капуста – 270. На магазинных прилавках 280, 305, 250 и 315 тенге за кг соответственно.

В Алматы ценники тоже подросли

В алматинских супермаркетах изменились цены на некоторые овощи. Лук, килограмм которого ранее стоил 389 тенге, "взлетел" в цене до 419 тенге. Зато подешевела белокочанная капуста – теперь вместо 345 тенге за один килограмм, ее продают по 329 тенге.

Цена за килограмм картофеля осталась прежней – 285 тенге. Также без изменений стоимость моркови – 249 тенге.

Периодически в супермаркетах меняется цены на 2-х килограммовую упаковку 1-го сорта от местного производителя. Две недели назад по акции ее можно было купить за 668 тенге, по окончании акции цена составляет 709 тенге.

Ценник на развесную гречневую крупу на этой неделе снизился и килограмм предлагают за 399 тенге.

Восьмисотграммовая упаковка продается за 889, а семьсотграммовая – от 700 до 889 в зависимости от производителя.

Цена на рис отечественного производства "Баракат" на развес осталась прежней, его можно купить за 559 тенге, а другой вид крупы "Камолина" – как и ранее за 549 тенге.

400-граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства в рамках акции можно было приобрести за 298 тенге, на этой неделе цена она них составляет 375 и 367.

Цена на яйца не стабильна. Так десяток "отборных" в зависимости от производителя можно приобрести от 559 до 725 тенге.

Подсолнечное рафинированное масло в цене не изменилась: литровая бутылка одного из казахстанских производителей стоит 869, другой местный популярный бренд предлагает продукт за 962 тенге.

Килограмм говядины стоит 3200, но если речь о вырезке – то ее цена подросла с 4200 до 5830 тенге. Шею крупнокусковой нарезки можно купить за 3650, ребра стоят 3490, килограмм лопаточного отруба говядины – 3590 тенге.

Цена на куриное мясо отечественных производителей, в зависимости от веса и части тушки варьируется от 2373 до 2962 тенге, куриную грудку 1,9 кг продают за 2962 тенге. Куриный окорочок целиком начинается от 5085 тенге.

Цена на сахар в алматинских супермаркетах периодически меняется, но на этой неделе она осталась прежней – 508 тенге.

Стоимость 180-граммовой пачки натурального сливочного масла по-прежнему 952 тенге. Спрэд можно купить дешевле, от 385 тенге и выше.

Цена на молоко в мягкой упаковке начинается от 358 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой – от 425 до 819. Буханка социального хлеба все также стоит 83 тенге.

Килограмм сыра можно купить от 4335 тенге и выше.

В Семее цены на овощи перешагнули зимний предел

Свекла, которая стоила зимой от 300 до 350 тенге за килограмм, теперь продается за 400 тенге. цена на морковь "подскочила" с 180 до 260 тенге за кило всего лишь за две последние недели. Лук вернулся к своему максимальному показателю за всю зиму – 350 тенге за килограмм. И только капуста с картофелем остались на прежнем уровне – 200 тенге за кило. Кстати, именно эти позиции овощного ряда первыми среагировали на майское потепление, и достигли нынешних цен.

"То, что цены именно на овощи растут, начиная с конца апреля и в мае, это естественный процесс на рынке. До нового урожая еще далеко, а запасы на зиму, которые делают многие, либо закончился, либо стал непригоден в пищу из-за неправильного хранения овощей в погребах", – говорит опытный огородник Алексей Крашенников.

Помидоры и огурцы в Семее всегда стоили немало, даже из теплицы в одном из соседних районов. Помидоры в магазинах города по 1 тыс. тенге, огурцы – по 500-600 тенге за кг. Цены на яблоки пока держатся на 650 тенге, но уже есть торговые точки, где их продают по 750 тенге.

Даже на куриную продукцию, где цены стабильно держались на позиции 1200 тенге за килограмм практически с нового года, сегодня они "поползли" вверх. Например, тушка курицы сегодня продается по 1350 тенге, а бедрышки или окорочка – по 1280 тенге.

Единственное, что подешевело – это яйцо. Сейчас десяток куриных яиц в Семее можно купить по 400 тенге. Еще две недели назад ценник был на 100 тенге дороже.

Продукты из бакалейного отдела как в начале мая выросли, так и остаются. Например, развесной рис стоит 680 тенге, а гречка в магазинах по 500 тенге. Пакетированные крупы от ведущих производителей стоят в разы дороже – и за упаковки гораздо меньшего веса.

Стабильно высокими остаются цены на горох – 300-320 тенге за килограмм, ячневая крупа подорожала с 240 до 260 тенге, "Геркулес", наоборот, подешевел с 310 до 290 тенге, рожки стабильно стоят 460 тенге. Муку в 2-килограммовых пакетах вот уже около года продают по 570 тенге за пачку, буханка хлеба весом 450 граммов стоит 140 тенге.

Сахар в течение целого ряда месяцев демонстрировал в Семее завидную стабильность в цене, учитывая, какие кульбиты наблюдались в этот же период в 2022 году. Но и он не удержался: сегодня на развес стоит уже 550 тенге за килограмм, тогда как еще пару недель назад было 500 тенге. Видимо, рынок уже сейчас готовится к недалекому уже старту ягодного сезона, когда будут вестись заготовки варенья, повидла и джемов.

Более полугода семейчане приобретают подсолнечное масло местных производителей по 900 тенге за литр. Кстати, в некоторых магазинах масло подешевело даже до 700 тенге за литр.

С начала мая значительно снизилась цена на молоко: с 420 тенге до 360 тенге за литр. Владельцы частных подворий с пригорода продают по 300 тенге за литр. Кефир с начала мая реализуется по 500 тенге за литр. 200-граммовая баночка сметаны сегодня стоит 440 тенге, домашний же продукт от местных фермеров достигает порой цены до 1,5-2 тыс. В два раза дороже – 3,5-4 тыс. тенге за килограмм стоит сливочное масло.

Цены на мясо в Семее достаточно стабильны, разбег обычно минимальный. Так, килограмм говядины стоит от 2600 до 2800 тенге за килограмм, а конина – от 2800 и выше. Баранина и свинина продается на рынке по 2200-2400 тенге за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка.

Фарш из конины продают по 3700 тенге за килограмм, цена казы 5500 тенге за кило, а карта – от 4 до 4,5 тыс. тенге за килограмм. Говяжий фарш стоит на рынке 2700 тенге.