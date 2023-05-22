Как статданные помогают в принятии политических решений – мнения экспертов

Для чего правительства и население могут использовать статданные, и какие проблемы существуют с интерпретацией статистической информации, рассказали Zakon.kz представители Бюро нацстатистики и Всемирного банка.

Статистические данные сегодня это не просто сухие цифры, а инструмент, который позволяет правительствам стран принимать более эффективные и точные политические и экономические решения, об этом на региональной конференции "Эффективное управление для экономического развития" (EGED) говорили эксперты из стран Центральной Азии и Всемирного банка.

Информационная грамотность – от быта до политики

Руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Жандос Шаймарданов рассказал, что казахстанское статбюро одно из наиболее продвинутых среди стран Центральной Азии. На площадке EGED специалисты из Казахстана поделились своим опытом и наработками в области развития статданных с представителями других стран.

"Принятия решений на основе данных – это тренд, который сейчас развивается во всех странах и наше правительство тоже идет в направлении такого data-driven government. Этот подход подразумевает, что любое решение, которое принимается на политическом и даже на бытовом уровне должно основываться на данных". Жандос Шаймарданов

Фото: Всемирный банк

Он пояснил, что бюро выступает не столько как получатель, сколько как некий "донор" и методологический поставщик практик, которые уже разработали и внедрили в Казахстане. Одно из основных направлений, которое по мнению главы статбюро можно распространить на весь регион – инициатива Data Literacy Hub, или информационная грамотность.



По словам спикера любая госполитика должна основываться на данных, подобно тому, как на основе клинических испытаний принимается решение о запуске того, или иного медицинского препарата.

"Мы как орган статистики обеспечиваем тот минимальный объем данных, который необходим для принятия макро-решений на уровне государства. Допустим снижение бедности, инфляции, повышение доходов населения — это ключевые задачи над которыми постоянно работает правительство. И мы обеспечиваем те данные, которые регулярно позволяют оценивать эффективность политики, сами мы эту оценку не проводим, так как это задача вышестоящих органов. Наша задача только предоставить минимальный объем информации", – поясняет Жандос Шаймарданов.

Проблема интерпретации данных

Руководитель бюро рассказал, что в статистику постепенно включаются различные показатели, с учетом потребностей пользователей, в том числе бизнесменов и рядовых граждан, которые используют открытые статданные.

"Очень важно, чтобы те данные и официальная статистическая информация, которую мы публикуем, была правильно интерпретирована", – подчеркивает Жандос Шаймарданов.

В реальности все происходит наоборот, и часто пользователи намеренно или случайно могут неправильно истолковать те или иные показатели.

"Очень часто нас критикуют за цифры по средней заработной плате. Это наиболее обсуждаемый показатель. Например, по итогам первого квартала у нас заработная плата составила 340,6 тысяч тенге. Пользователи, в том числе граждане Казахстана, начинают ее сравнивать со своими доходами, у кого-то они ниже. Естественно у них возникает вопрос: где вы видели в Казахстане такие заработные платы? Дело в том, что есть определенные отрасли, которые драйвят заработные платы вверх", – комментирует Жандос Шаймарданов.

Причины больших "разрывов" в зарплатах

Спикер пояснил, что, к примеру, в горнодобывающем секторе средняя зарплата 766 тысяч тенге, или в 2,2 раза выше среднего по республике. Другие категории граждан напротив, могут зарабатывать менее 70 тысяч тенге (минимальная заработная плата по Казахстану). При оценке средней зарплаты учитываются все эти показатели.

"Существуют зарплаты, которые могут превышать 1-2 или 3 миллиона тенге, и это нормальная практика. Потому что чем большими компетенциями обладает человек, тем больше его уровень оплаты труда. Мы эту информацию получаем от самих предприятий, они ежеквартально направляют нам информацию. И на ее основе мы публикуем среднюю заработную плату. Мы не рисуем цифр, и не добавляем их от себя", – поделился Жандос Шаймарданов.

Фото: Бюро национальной статистики

Он также отметил, что помимо среднего значения, существует медианный уровень зарплат, который по мнению главы статбюро, представляет более справедливую оценку доходов, на которую и следует в большей степени ориентироваться пользователям. Например, по итогам первого квартала 2023 года медианная зарплата составила 225 тыс. тенге.

Фото: Бюро национальной статистики

"По регионам тоже присутствует существенная разница. Например, в Атырауской средняя зарплата на 80% выше, чем средняя по стране. В СКО или Жетысуской ниже примерно на 40-45%. Это может быть связано с тем, что это аграрные регионы. В этом секторе зарплаты ниже в полтора раза, чем в целом по стране. Есть отрасли, которые драйвят вверх и менее оплачиваемые. Поэтому возникает вариация зарплат", – резюмировал Жандос Шаймарданов.

Чтобы снизить вероятность некорректной интерпретации данных, бюро совершенствует способы предоставления основной экономической и социальной информации на сайте. Помимо этого, проводятся исследования с различными группами пользователей на предмет того, какие сложности возникают у граждан при использовании данных. Кроме этого, планируется обучать госслужащих грамотному "чтению" статистики.

"Мы хотим обучить всех госслужащих правильному использованию данных. Для этого, мы создали такую программу, где вновь принятые госслужащие будут изучать – как правильно интерпретировать данные и работать с ними", – поделился глава Бюро нацстатистики.

Заполнение пробелов и повышение доверия

Старший экономист Всемирного банка Уильям Зейтц отмечает, что часто государственные служащие или правительство при принятии решений не всегда могут найти необходимую информацию, либо используют неполные данные. По этой причине не всегда есть понимание и уверенность в том, приведет ли реализуемая политика к необходимым результатам. Статистические данные помогают заполнять эти пробелы, и таким образом снижать непредсказуемость результатов от реализации различных проектов и реформ.

"Если говорить о Бюро Казахстана, то мы проводим совместную работу по повышению доверия к статистическим данным. У населения сегодня нет доверия к данным статистики. И нет понимания того, как вообще эта информация связана с их реальной жизнью. Как это используются для их жизни, для каких решений. Один из задач бюро выстроить это доверие", – рассказывает экономист Всемирного банка.

К примеру, проводя опрос "Слушая Казахстан…" исследователи Всемирного банка обнаружили - если люди видят, что правительство эффективно борется с коррупцией, и предпринимает много шагов в этом направлении, то граждане начинают менять свою точку зрения в сторону того, что правительство и страна двигаются в правильном направлении. Если же наоборот нет информации или отчетов о борьбе с коррупцией, тогда люди, меняют позицию и говорят, что правительство движется не в том направлении.

"То есть, чем больше государство взаимодействует с общественностью, тем позитивнее это влияет на восприятие работы правительства. Обычными статистическими данными этого не выявить, и только вот такие специальные опросы позволяют найти похожие корреляции, и они также очень важны при разработке государственных стратегических документов", – добавил Уильям Зейтц.

Спикер упомянул, что на эффективность использования статистических данных влияет и тот факт, что сегодня мир переполнен различной информацией, в силу этого не вся она используется для принятия экономических или политических решений. Поэтому государственным статагентствам по всему миру приходится постоянно развивать статистические системы, чтобы успевать за быстро изменяющимся миром.

В заключение отметим, что сегодня анализу, основанному на различных данных, подвергаются практически все сферы нашей жизни. Поэтому статистическую грамотность, как и финансовую необходимо изучать и осваивать каждому современному человеку. Статистика позволяет не только принимать более рациональные решения правительствам, оценивать состояние рынка бизнесу, но и помогает обычному человеку лучше понимать мир вокруг себя.