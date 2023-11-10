Эксперты назвали главные риски для казахстанских банков в 2024 году

Решены ли проблемы с качеством банковских активов и какие риски могут стать ключевыми для казахстанских банков в 2024 году, рассказали представители финансового рынка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По оценкам Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в 2024 год банки Казахстана могут войти с большей устойчивостью, чем в прошлые периоды спада.

В агентстве отметили, что банковский сектор демонстрирует признаки восстановления после продолжительной фазы коррекции и роста кредитных убытков.

Сложная операционная среда, наблюдавшаяся в 2022 году, оказала менее существенное негативное влияние на сектор, чем предполагалось ввиду благоприятных цен на сырьевые товары, ограниченного влияния ухода с рынка структур российских банков и хороших показателей прибыли отдельных банков.

"Мы ожидаем, что восстановление продолжится и поддержит операционные показатели банковского сектора как минимум на протяжении 2024 года". S&P Global Ratings

Тем не менее для банков сохраняется ряд рисков, которые будут иметь значение для их деятельности в следующем году. Представители финсектора Казахстана озвучили основные из них.

Список рисков

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов отметил, что если до 2017 года основные риски банковского сектора заключались именно в высокой доле проблемных кредитов, в том числе на балансах банков, то сейчас эти проблемы решены. Начиная с 2022 года на повестку дня вышли риски, связанные с нарастанием геополитической неопределенности.

"Сейчас акцент больше акцент идет на санкционных рисках. И если говорить о санкционных рисках, то я уже неоднократно говорил, что наши банки и мы как регулятор уже два года живем в санкционном режиме. Я думаю, что и мы, и наши банки уже научились жить в санкционных условиях". Олжас Кизатов

Он также подчеркнул, что банки существенно ужесточили свои процедуры, они не устанавливают отношения с санкционными лицами, не проводят платежи по санкционным товарам и т.д.

Спикер отметил, что, кроме упомянутых, перед банками стоят и другие вероятные риски, которые удалось выявить по результатам ежегодного стресс-тестирования.

В частности, это риски снижения добычи и экспорта нефти, высокой инфляции и сохранения высокой базовой ставки. Помимо этого, опасность для банков представляет и сокращение урожайности зерновых культур. Другой риск связан с замедлением рынка недвижимости.

"Это те пять рисков, которые мы заложили при проведении надзорного стресс-тестирования. Мы обозначаем, что эти риски присущи банковскому сектору в текущих условиях", – резюмировал Олжас Кизатов.

Риск как часть банковского бизнеса

Председатель правления АО "ForteBank" Бекжан Пирматов подчеркнул, что управление рисками – это в целом часть банковского бизнеса. Ежемесячно банки отслеживают очень большое количество различных рисков, в том числе: операционные, кредитные, риски ликвидности и прочие.

"Если на сегодняшний момент говорить, то самые актуальные и ключевые – это инфляция и геополитика, куда частично входят санкционные риски". Бекжан Пирматов

Он добавил, что пока ситуация остается управляемой, банки адаптировались и научились работать в таких условиях. Тем не менее гарантировать, что санкционные риски останутся на текущем уровне, нельзя, так как растет количество товаров, которые попадают под санкции и другие угрозы.

Чтобы более тщательно отслеживать эти риски и соответствовать требованиям регулятора, банки увеличивают расходы на автоматизацию сферы комплаенса, и, вероятно, этот тренд продолжится в следующем году.

Эксперты упомянули, что потребительское кредитование также входит в число сложных вопросов для банковского сектора. Перед банками и регулятором стоит задача уменьшить рост потребительского кредитования.

К слову, в анализе S&P говорится, что замедление необеспеченного розничного кредитования может снизить кредитные риски казахстанских банков. Ожидается, что объем ипотечных и необеспеченных потребительских кредитов, вероятно, сократится в 2023-2024 годах из-за постепенного насыщения спроса на ипотеку и ужесточения регулирования розничного кредитования.

Ранее представители S&P сообщили, что в следующем году казахстанские банки могут показать рекордную прибыль.