Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дождливая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Дождливая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-25 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

23 мая – переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла.

24 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

25 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

Алматы

23 мая – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 тепла.

24 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.

25 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

Шымкент

23 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.

24 мая – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

25 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.

Читайте также

Град, пыльная буря: прогноз погоды в Казахстане на 23 мая

Благодаря 5G Алматы обогнал Токио по скорости мобильного интернета

Анастасия Стативкина
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
В Казахстане стартовали продажи Chevrolet Onix
В Казахстане стартовали продажи Chevrolet Onix
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления