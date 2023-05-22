Дождливая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Астана
23 мая – переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла.
24 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.
25 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.
Алматы
23 мая – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 тепла.
24 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.
25 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.
Шымкент
23 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.
24 мая – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.
25 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.