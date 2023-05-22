Дождливая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-25 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 23 мая – переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла. 24 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла. 25 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла. Алматы 23 мая – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 тепла. 24 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла. 25 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла. Шымкент 23 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла. 24 мая – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла. 25 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла. Читайте также Град, пыльная буря: прогноз погоды в Казахстане на 23 мая Благодаря 5G Алматы обогнал Токио по скорости мобильного интернета

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