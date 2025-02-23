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События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 18:34 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту с 24 по 26 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем около 0°.
  • 25 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1+1°.
  • 26 февраля: переменная облачность, ночью снег, туман, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1+1°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 24 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +13+15°.
  • 25 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +12+14°.
  • 26 февраля: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +6+8°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24 февраля: переменная облачность, временами дождь, во второй половине дня сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +11+13°.
  • 25 февраля: переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +11+13°.
  • 26 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем 0+2°.

Ранее в 16 областях Казахстана на 24 февраля объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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