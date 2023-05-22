Даулет Шайтурсын назначен замглавы аппарата акима Алматинской области

На должность заместителя руководителя аппарата акима Алматинской области назначен Даулет Шайтурсын. Ранее он являлся руководителем Управления по развитию языков области.

Даулет Шайтурсын родился в 1988 году в Кызылорде.



В 2008 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт ата по специальности учитель казахского языка и литературы, в 2022 году окончил Университет Туран по специальности магистр бизнеса и управления.

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником директора ТОО "Кызылордаотын".

В разные годы занимал должности первого заместителя директора ТОО" АБК-Курылыс", и. о. главного специалиста отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы, главного специалиста, главного инспектора, руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы, заместителя акима Жетысуского района Алматы.

С октября 2022 года был назначен руководителем Управления по развитию языков Алматинской области.