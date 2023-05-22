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Даулет Шайтурсын назначен замглавы аппарата акима Алматинской области

Даулет Шайтурсын назначен замглавы аппарата акима Алматинской области Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
На должность заместителя руководителя аппарата акима Алматинской области назначен Даулет Шайтурсын. Ранее он являлся руководителем Управления по развитию языков области.

Даулет Шайтурсын родился в 1988 году в Кызылорде.

В 2008 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт ата по специальности учитель казахского языка и литературы, в 2022 году окончил Университет Туран по специальности магистр бизнеса и управления.

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником директора ТОО "Кызылордаотын".

В разные годы занимал должности первого заместителя директора ТОО" АБК-Курылыс", и. о. главного специалиста отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы, главного специалиста, главного инспектора, руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы, заместителя акима Жетысуского района Алматы.

С октября 2022 года был назначен руководителем Управления по развитию языков Алматинской области.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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