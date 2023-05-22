Даулет Шайтурсын назначен замглавы аппарата акима Алматинской области
Даулет Шайтурсын родился в 1988 году в Кызылорде.
В 2008 году окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт ата по специальности учитель казахского языка и литературы, в 2022 году окончил Университет Туран по специальности магистр бизнеса и управления.
Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником директора ТОО "Кызылордаотын".
В разные годы занимал должности первого заместителя директора ТОО" АБК-Курылыс", и. о. главного специалиста отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы, главного специалиста, главного инспектора, руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы, заместителя акима Жетысуского района Алматы.
С октября 2022 года был назначен руководителем Управления по развитию языков Алматинской области.