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События

В Алматы назначен заместитель руководителя аппарата акима

Рустем Доскожа назначен заместителем руководителя аппарата акима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 16:27 Фото: акимат Алматы
Приказом руководителя аппарата акима заместителем руководителя аппарата акима города Алматы назначен Рустем Доскожа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата, Рустем Доскожа окончил Американский университет в Дубае (ОАЭ) в 2016 году по специальности "мировая экономика", Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет в 2017 году по специальности "юриспруденция", а также Академию государственного управления при президенте РК в 2024 году по образовательной программе "региональное развитие".

Трудовую деятельность Рустем Доскожа начал в 2017 году юристом на Семейском судостроительно-судоремонтном заводе.

В 2017-2020 годах работал главным специалистом в акиматах в Восточно-Казахстанской области в профильных отделах и управлениях.

В 2020 году назначен помощником акима области, затем с 2020 по 2022 год – заместителем руководителя Управления туризма и внешних связей, в 2022 году возглавлял Управление цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.

С 2024 года до последнего назначения занимал должность руководителя отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алмалинского района города Алматы.

1 апреля в Алматы назначили руководителей двух управлений: экологии и окружающей среды и управления спорта.  

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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