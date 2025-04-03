В Алматы назначен заместитель руководителя аппарата акима

Приказом руководителя аппарата акима заместителем руководителя аппарата акима города Алматы назначен Рустем Доскожа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата, Рустем Доскожа окончил Американский университет в Дубае (ОАЭ) в 2016 году по специальности "мировая экономика", Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет в 2017 году по специальности "юриспруденция", а также Академию государственного управления при президенте РК в 2024 году по образовательной программе "региональное развитие".

Трудовую деятельность Рустем Доскожа начал в 2017 году юристом на Семейском судостроительно-судоремонтном заводе.

В 2017-2020 годах работал главным специалистом в акиматах в Восточно-Казахстанской области в профильных отделах и управлениях.

В 2020 году назначен помощником акима области, затем с 2020 по 2022 год – заместителем руководителя Управления туризма и внешних связей, в 2022 году возглавлял Управление цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.

С 2024 года до последнего назначения занимал должность руководителя отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алмалинского района города Алматы.

1 апреля в Алматы назначили руководителей двух управлений: экологии и окружающей среды и управления спорта.