Сильнодействующие препараты пытались вывезти из Казахстана
Фото: пресс-служба ДГД Алматы
В Международном аэропорту Алматы пресечен вывоз сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает Zakon.kz.
В ходе таможенного контроля должностными лицами таможенного поста "Жетiсу" ДГД по Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по Алматы и УПК "Алматы" ПС КНБ РК при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы пресечена попытка незаконного вывоза с территории Казахстана сильнодействующих препаратов.
Фото: пресс-служба ДГД Алматы
"Данные сильнодействующие препараты заявлены как БАДЫ весом 92,5 кг в количестве 2923 пачек. Вместе с тем, в результате таможенной экспертизы установлено, что заявленные БАДЫ являются сильнодействующими анаболическими стероидами, упакованные в виде таблеток и ампул, экспорт и импорт которых на территории Казахстана ограничен".
Материалы по данному факту направлены в Департамент экономических расследовании по Алматы для принятия процессуального решения.
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