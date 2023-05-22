Сильнодействующие препараты пытались вывезти из Казахстана

В Международном аэропорту Алматы пресечен вывоз сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает Zakon.kz.

В ходе таможенного контроля должностными лицами таможенного поста "Жетiсу" ДГД по Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по Алматы и УПК "Алматы" ПС КНБ РК при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы пресечена попытка незаконного вывоза с территории Казахстана сильнодействующих препаратов.



