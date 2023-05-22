ЕНТ-2023: что изменилось в правилах сдачи тестов

Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК рассказал о новшествах сдачи ЕНТ в 2023 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Куаныш Ергалиев напомнил, что сдача основного ЕНТ-2023 началась 18 мая и продлится до 5 июля. Тесты в этом году будут сдавать более 166 тысяч абитуриентов.

"Одним из важных моментов основного ЕНТ нынешнего года является предоставление двух попыток сдачи тестов и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В этом году данная норма была законодательно закреплена. При этом не допускается изменение комбинаций профильных предметов при втором ЕНТ (идентично первой попытки)", – заявил вице-министр.

В формате тестирования изменений нет: количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор, в общем 120 тестовых заданий. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Нет изменений и в части обеспечения академической честности: сохраняется принцип "1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый".

Также стоит отметить, что с прошлого года тестовые варианты маркируются. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста.





"Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования составляет 88 тысяч. Из них: для обучения на бакалавриате выделено 73 тыс. грантов, на магистратуру – 13 тысяч, на докторантуру – 1890 грантов. 60% всех грантов выделено на инженерно- технические специальности. Также выделены гранты для молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году на это будет выделено 6280 грантов. А по программе "Серпін" выделено 3653 гранта", – добавил спикер.

Прием документов на грант планируется провести, по его словам, с 13 по 20 июля, а разместить список обладателей грантов до 10 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа.

Пороговый балл не изменился. Так, для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев в свою очередь отметил, что при запуске на тестирование будут использоваться металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов. Речь идет о телефонах, шпаргалках и прочем.

"При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения", - отметил он.

Спикер также добавил, что в соответствии с действующими правилами все видеозаписи будут проанализированы до 31 октября и в случае выявления использования запрещенных предметов результаты тестирования будут аннулированы, вплоть до отмены решения присуждения образовательного гранта.