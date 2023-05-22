Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЕНТ-2023: что изменилось в правилах сдачи тестов

ЕНТ-2023: что изменилось в правилах сдачи тестов Фото: Центр национального тестирования
Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК рассказал о новшествах сдачи ЕНТ в 2023 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Куаныш Ергалиев напомнил, что сдача основного ЕНТ-2023 началась 18 мая и продлится до 5 июля. Тесты в этом году будут сдавать более 166 тысяч абитуриентов.

"Одним из важных моментов основного ЕНТ нынешнего года является предоставление двух попыток сдачи тестов и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В этом году данная норма была законодательно закреплена. При этом не допускается изменение комбинаций профильных предметов при втором ЕНТ (идентично первой попытки)", – заявил вице-министр.

В формате тестирования изменений нет: количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор, в общем 120 тестовых заданий. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Нет изменений и в части обеспечения академической честности: сохраняется принцип "1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый".

Также стоит отметить, что с прошлого года тестовые варианты маркируются. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста.


"Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования составляет 88 тысяч. Из них: для обучения на бакалавриате выделено 73 тыс. грантов, на магистратуру – 13 тысяч, на докторантуру – 1890 грантов. 60% всех грантов выделено на инженерно- технические специальности. Также выделены гранты для молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году на это будет выделено 6280 грантов. А по программе "Серпін" выделено 3653 гранта", – добавил спикер.

Прием документов на грант планируется провести, по его словам, с 13 по 20 июля, а разместить список обладателей грантов до 10 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа.

Пороговый балл не изменился. Так, для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев в свою очередь отметил, что при запуске на тестирование будут использоваться металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов. Речь идет о телефонах, шпаргалках и прочем.

"При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения", - отметил он.

Материал по теме

Шоколад – да, калькулятор – нет: что можно брать с собой на ЕНТ

Спикер также добавил, что в соответствии с действующими правилами все видеозаписи будут проанализированы до 31 октября и в случае выявления использования запрещенных предметов результаты тестирования будут аннулированы, вплоть до отмены решения присуждения образовательного гранта.

Читайте также

SpaceX планируют запуск частной миссии на МКС

Астрономы нашли следы огромных звезд, погибших после рождения Вселенной

Следующие пять лет могут стать самыми жаркими в истории

Мадина Мамырханова
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
В Казахстане стартовали продажи Chevrolet Onix
В Казахстане стартовали продажи Chevrolet Onix
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления