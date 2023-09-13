Правила сдачи ЕНТ изменят в Казахстане

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек анонсировал изменение правил сдачи единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

О планируемых изменениях он рассказал в своем Telegram-канале 13 сентября 2023 года.

"Сегодня я хотел бы поделиться с вами с новшествами ЕНТ-2024. Как было обещано в прошлом году, все изменения в формате экзамена будут объявлены в начале нового учебного года. Это поможет будущим абитуриентам сосредоточиться и лучше подготовиться к поступлению в вуз. Важным шагом в обеспечении доступности высшего образования будет усовершенствование заданий ЕНТ. Мы перейдем на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. Эти изменения отвечают Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы", – отметил Саясат Нурбек, обращаясь к будущим студентам и их родителям.

По его словам, на ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования.

"Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на пять вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения являются логическим продолжением работ в направлении повышения качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления". Саясат Нурбек

Таким образом, как пояснил глава МНВО РК, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120:

20 – по "Истории Казахстана",

10 – по "Грамотности чтения",

10 – по "Математической грамотности",

по 40 – по двум профильным предметам.

Министр уточнил, что максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

"Благодаря вышеуказанным изменениям время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут). Ранее было предоставлено 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут". Саясат Нурбек

Также он рассказал, что еще одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения". При этом глава МНВО РК подчеркнул, что "тестовые задания по "Математической грамотности" направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых".

"Есть изменения и по комбинациям профильных предметов. С учетом мнений и предложений школьников, родителей и педагогической общественности поступающие на группы образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" будут сдавать комбинацию "Математика-Информатика". Саясат Нурбек

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования РК официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

"Если учесть еще три возможности сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз". Саясат Нурбек

Обращаясь к выпускникам школ и колледжей, министр выразил надежду, что новые изменения помогут им "успешно справиться с экзаменом и достичь своих целей".

"Будьте уверены, что мы продолжим работать над улучшением системы образования, чтобы предоставить лучшие возможности для вашего будущего". Саясат Нурбек

В июле 2023 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали, что абитуриенты, не набравшие пороговый балл на ЕНТ, смогут поступить в вуз. Подробнее читайте тут.