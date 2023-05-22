Полиция Алматы ищет трюкача на мопеде

В Казнете распространяют видео с грубым нарушением правил дорожного движение в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах молодой человек едет на мопеде, взобравшись на водителя.

В полиции города не оставили без внимания этот "каскадерский этюд".

"Департамент полиции Алматы сообщает, что по данному факту Управлением местной полицейской службы начата проверка". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что правонарушители непременно будут установлены и привлечены к ответственности за нарушения ПДД.

В апреле в полиции Алматы уже рассказывали о частых нарушениях правил дорожного движения, допускаемых водителями мопедов.

"Они лихо маневрируют между автомобилями, не задумываясь, создают аварийные ситуации, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения, на пешеходные тротуары – словом, неожиданно появляются и так же неожиданно исчезают".