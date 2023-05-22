Новый рынок труда: какие специалисты будут нужны Казахстану в ближайшем будущем

Рынок труда не постоянен, профессии, которые буквально вчера были востребованы, сегодня могут видоизмениться или даже исчезнуть. Связано это с различными факторами – цифровизация, обстановка в мире, сезонность и многое другое.

Корреспондент Zakon.kz узнал, какие специалисты будут востребованы в Казахстане в ближайшее время, а какие профессии могут потерять свою актуальность.

С начала года на электронной бирже труда Казахстана было размещено больше 197 тыс. объявлений, содержащих 341 тыс. вакансий. Если посмотреть в разрезе отраслей, то больше всего предложений о работе пришлось на сферу образования – 74 654 вакансий. На втором месте сфера здравоохранения – 35 815 вакансий, далее обрабатывающая промышленность – 32 614, строительство – 28 341, оптовая и розничная торговля – 26 661 вакансия.

Как рассказал главный эксперт "Центра развития трудовых ресурсов" Серик Сатиев, список востребованных специалистов можно разделить на две группы в зависимости от квалификаций работников.

Среди специалистов-профессионалов наиболее востребованны: воспитатели в учреждениях дошкольного образования, учителя начальных и средних классов, бухгалтеры. Однако потребность есть и в группах неквалифицированных работников. Всего было объявлено более 18 тыс. таких вакансий. К ним можно отнести дворников, уборщиков, средний медицинский персонал по уходу и водителей.

Для более точной картины происходящего на рынке труда редакция обратилась к одной из известных казахстанских компаний по поиску работы. Там отметили, что после спада активности в конце предыдущего года 2023-й традиционно начался с увеличения числа вакансий и, по прогнозам, рост продлится до середины лета.

Первую строчку в топе лидирующих профессиональных областей с большим отрывом заняли продажи. На последующих позициях расположились: бухгалтерия, управленческий учет, финансы, административный персонал, транспорт и логистика.

В свою очередь, соискатели чаще всего подавали резюме по следующим специальностям:

менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами;

бухгалтер;

инженер-конструктор, инженер-проектировщик;

администратор;

водитель;

менеджер по закупкам;

продавец-консультант, продавец-кассир;

учитель, преподаватель, педагог;

официант, бармен, бариста;

программист, разработчик.

"На одну вакансию претендуют около четырех человек. Нормой на рынке труда считается показатель в 5-6 активных резюме на одно предложение о работе. Это говорит о том, что рынку труда по-прежнему требуются кадры", – сообщила менеджер по маркетингу и PR компании по поиску работы Рахима Махмудова.

По ее словам, уже сейчас работодатели стали больше внимания обращать на умения и таланты соискателя, а не на наличие "корочки". По оценкам аналитиков компании, доля вакансий с требованием о высшем образовании снижается каждый год.

Профобласти, в вакансиях которых все реже появляются такие требования, следующие: информационные технологии; маркетинг, реклама, PR; искусство, развлечения, масс-медиа.

"Основная проблема, с которой сталкиваются соискатели с отсутствием диплома, это то, что работодатель может не рассмотреть такое резюме. Даже при наличии опыта работы наниматель может отсеять такого кандидата, поскольку отсутствие диплома противоречит политике компании. Также, когда у работодателя стоит выбор между двумя кандидатами с похожим бэкграундом, предпочтение могут отдать соискателю с наличием высшего образования", – пояснила она.

Однако нельзя не согласиться, что такое поведение вполне оправдано, когда дело касается таких отраслей, как медицина и фармацевтика, наука и образование, инженерно-технические специальности в промышленности и производстве. Здесь наличие высшего образования необходимый критерий.

Что же по зарплатам

По данным Бюро национальной статистики, специалистам сфер горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи предлагали наиболее высокие заработные платы.

Ниже вы можете детально ознакомиться с таблицей средних зарплат по профобластям.

Фото: Zakon.kz

Главный эксперт "Центра развития трудовых ресурсов" Серик Сатиев добавил, что высокие зарплаты также предлагают пилотам – свыше 900 тыс. тенге и в строительстве – около 500 тыс. тенге.

"Несмотря на то, что востребованными специалистами считаются врачи и учителя, к сожалению, их зарплаты оставляют желать лучшего. На сегодня средняя заработная плата в образовании – 261 тыс. тенге. В дошкольном образовании – 148 тыс. тенге, в начальном – 225 тыс. тенге. Соответственно, в среднем образовании – 295 тыс. тенге, а в высшем – 320 тыс. тенге", – рассказал Серик Сатиев.

Какие новые профессии могут появиться

В Казахстане разработали "Атлас новых профессий и компетенций", где на основе мнений экспертов в девяти приоритетных отраслях спрогнозировали появление 239 новых профессий. Так, ожидается, что уже в ближайшие два года стране будут нужны:

мастера 3D печати;

аналитики-технологи, аналитики по обработке больших данных;

архитекторы Big-data;

администратор сетей блокчейн;

конструктор композитных материалов;

конструктор профиля использования и замещения отходов и вторичных ресурсов;

дизайнер-конструктор рефабрикации пространств и территорий;

разработчик индивидуальных средств защиты в тяжелых условиях труда;

Digital-технолог.

Какие профессии могут исчезнуть

Этот вопрос можно осветить с двух ракурсов. Одна сторона касается тех профессий, по которым за последние три года не было трудоустройств.

"Это такие профессии, как: анатомы и физиологи, инженеры в области текстильной промышленности, космонавты, врачи в области педиатрии и токсикологии, писатели и популяризаторы научных и технических идей, аукционисты, художники по росписи и декораторству бумажных изделий", – отметил Серик Сатиев.

Кроме того, большое влияние на рынок труда оказывает мировой технологический прогресс. Согласно оценке ОЭСР, в Казахстане 52 % рабочих мест в высокой или значительной степени подвержены риску автоматизации. Основываясь на этих данных, Центр развития рынка труда провел свой собственный анализ, согласно которому, высокому риску автоматизации в Казахстане могут подвернуться следующие специалисты:

операторы производственного и стационарного оборудования;

сборщики и испытатели изделий;

почтальоны;

курьеры и другие работники родственных занятий;

агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров;

формовщики; сварщики, вальцовщики и рабочие родственных занятий;

работники полиграфии;

упаковщики.

А вот не смогут заменить роботы в средней и долгосрочной перспективе учителей, воспитателей в дошкольных организациях, руководителей предприятий, юристов, специалистов по маркетингу и PR, аналитиков-исследователей и производственных инженеров.