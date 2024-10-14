Какие профессии будут востребованы в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в Мажилисе озвучила перечень новых профессий, которые будут востребованы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Жакуповой, есть три вида прогнозов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

"Краткосрочный прогноз формируется на основе заявок от действующих предприятий и предпринимателей, которые объявляют вакансии, на основании которых определяется потребность. Долгосрочный прогноз включает информацию о будущих отраслях, которые появятся на рынке Казахстана. Мы готовы представить полный перечень новых профессий, которые будут востребованы в стране", – озвучила министр.

Она сообщила, что в список входят такие профессии, как специалисты по искусственному интеллекту (ИИ), работники в сфере АЭС, специалисты по блокчейн-технологиям, IT-дизайнеры, программисты, разработчики цифровых двойников.

25 сентября 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о том, сколько иностранных граждан работают в Казахстане.

