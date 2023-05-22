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Ирландия введет первую в мире политику маркировки алкоголя по рискам для здоровья

Алкоголь Ирландия Фото: pixabay
Этикетки будут предупреждать людей о калорийности, риске развития рака и заболеваний печени, а также об опасности употребления алкоголя во время беременности, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Стивен Доннелли подписал закон 22 мая и сказал, что он надеется, что другие страны последуют его примеру – перспектива, которая беспокоит итальянских виноделов и жителей нескольких других стран-членов ЕС, сообщает The Guardian.

Закон вступит в силу с 22 мая 2026 года, чтобы дать предприятиям время адаптироваться к политике, которая подражает существующим правилам для других продуктов питания и напитков.

Министр общественного здравоохранения, благосостояния и национальной стратегии борьбы с наркотиками Хильдегарда Нотон, заявила, что медицинские данные свидетельствуют о том, что даже низкий уровень потребления алкоголя влечет за собой риск развития рака.

Поставщики алкогольных напитков будут обязаны размещать информацию и предупреждения на упаковке продукции, а также направлять потребителей на веб-сайт Ирландского управления здравоохранения для получения дополнительной информации о потреблении алкоголя. Такая информация будет также доступна в пабах.

Потребление алкоголя в Ирландии достигло пика в 2001 году, когда человек в среднем выпивал 14,3 литра чистого алкоголя в год. По данным Исследовательского совета по здравоохранению, этот показатель снизился до 10,2 литров.

Европейская комиссия не стала возражать против плана Ирландии, который правительство страны выдвинуло в прошлом году, несмотря на протесты Италии, Испании и шести других стран-членов ЕС.

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