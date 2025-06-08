Названы виды рака, которые может вызвать употребление алкоголя
Речь идет о раке молочной железы, печени, пищевода, гортани, горла, ротовой полости и кишечника (включая толстую и прямую кишку). Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал нарколог Руслан Исаев.
По словам доктора, алкоголь – не просто психоактивное вещество, воздействующее на центральную нервную систему. Его системное влияние на организм многогранно и затрагивает самые разные органы и функции. Именно поэтому он связан с повышенным риском развития минимум семи видов рака.
"Этот перечень не случаен – он отражает как накопленные эпидемиологические данные, так и биологические механизмы действия этанола и его метаболитов. Дело в том, что при метаболизме алкоголя в организме образуется ацетальдегид – высокотоксичное вещество, обладающее доказанным канцерогенным действием. Ацетальдегид способен повреждать ДНК клеток, нарушать процессы их восстановления и стимулировать пролиферацию, то есть бесконтрольное клеточное деление", – объяснил доктор.
Исаев добавил, что особенно уязвимы те ткани, которые непосредственно контактируют с алкоголем – слизистые оболочки пищеварительного тракта (рот, глотка, пищевод), а также ткани, активно участвующие в метаболизме этанола, например, печень.
Что касается рака молочной железы, то здесь, по словам нарколога, ключевую роль играют изменения гормонального фона. Алкоголь повышает уровень эстрогенов в крови, а их высокая концентрация считается одним из значимых факторов риска развития гормонозависимого рака молочной железы. Этот эффект особенно актуален для женщин, употребляющих алкоголь регулярно, даже в умеренных дозах.
"Уровень риска зависит от дозы и регулярности употребления. Нет безопасного уровня алкоголя с точки зрения онкологического риска – даже небольшие количества могут способствовать канцерогенезу. Однако статистика свидетельствует о следующем: регулярное употребление 10 г чистого алкоголя в день (это примерно один бокал вина или 250 мл пива) увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин примерно на 7–10%. При употреблении 50 г и более в день риск возрастает уже на 40–50% по сравнению с не употребляющими", – сказал специалист.
По словам Исаева, риск рака полости рта, глотки и пищевода риск может возрастать в пять-десять раз, особенно при сочетании алкоголя с курением – эти факторы взаимно усиливают канцерогенное действие друг друга.
Также доктор отметил, что чем моложе возраст начала регулярного употребления алкоголя, тем выше риск долгосрочных осложнений, включая онкологические.
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