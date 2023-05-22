Прогноз хоккейного эксперта на матч сборной Казахстана на чемпионате мира

Для сборной Казахстана чемпионат мира в столице Латвии подходит к концу. Сегодня наши соотечественники встретятся лицом к лицу с последним соперником – сборной Словении.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился прогнозом на сегодняшнюю игровую встречу.



Казахстан – Словения

Сборной Казахстана после сложнейших матчей со Словакией и Латвией удалось сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

В игре против Словакии наша сборная потеряла очень много сил и эмоций, выгрызая в серии послематчевых бросков заветные очки. Это, безусловно, не могло не отразиться на том, в какой кондиции сборная подойдет к следующему матчу против одного из важнейших соперников. Однако, не стоит забывать, что для многих игроков сборной Казахстана этот чемпионат стал дебютным, так же, как и для главного тренера.

Сегодняшняя игра не будет иметь принципиального значения ни для одной, ни для другой сборной. Получив день отдыха после матча с Латвией, сегодня сборная Казахстана выйдет на лед отдохнувшей, а значит, покажет атакующий хоккей. По словам эксперта, болельщики смогут наблюдать изменения в составе. Вероятнее всего, что тренерский штаб даст больше игрового времени молодым игрокам, а в воротах казахстанской сборной будет играть Бояркин.

Константин Пушкарев уверен, что большее преимущество в предстоящей встрече у сборной Казахстана.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Казахстан - 2.23, Ничья - 4.30, Словения - 2.70