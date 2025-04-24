Матч хоккейной сборной Казахстана на ЧМ-2025 завершился триумфом
Фото: icehockey.kz
Сборная Казахстана (U-18) провела четвертый матч на юношеском чемпионате мира в дивизионе IA в Венгрии, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в очередном матче подопечные Сергея Старыгина встречались с австрийцами.
Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанцев.
В составе победителей голами отметились Бексултан Макыш, Санжар Ибрагим, Аристарх Киреев и Руслан Тусупбеков.
Победитель этой группы получит право сыграть в топ-дивизионе в следующем году. Что касается главного аутсайдера, то он вылетит в группу В первого дивизиона.
Ранее определились последние полуфиналисты Кубка Гагарина-2025.
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