Шик и элегантность: Топ-10 нарядов на Каннском кинофестивале

Уже седьмой день идет Каннский кинофестиваль – 2023. Звезды продолжают удивлять и радовать своими образами, сообщает Zakon.kz.

На этот раз некоторые из них постарались особенно, подобрав красивые наряды.

Джиджи Хадид

Фото: Instragram/gigihadid

Дуа Липа

Фото: Instagram/dualipa

Дженнифер Лоуренс

Фото: Instagram/jenniferlawrence_

Кейт Бланшетт

Фото: Instagram/cate_blanchettofficial

Марион Котийяр

Фото: Instagram/marioncotillard

Натали Портман в образе казахской музы Dior

Фото: Instagram/natalieportman

Наоми Кэмпбелл

Фото: Instagram/naomi

Ирина Шейк

Фото: Instagram/irinashayk

Сальма Хайек

Instagram/salmahayek

Кэтрин Зета-Джонс

Фото: Instagram/catherinezetajones

76-й Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая 2023 года.

Председателем жюри стала шведский режиссер Рубен Эстлунд, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" за картины "Квадрат" (2017) и "Треугольник печали" (2022).

В состав жюри также вошли режиссер Марьям Тузани, актер Дени Меноше, режиссер Жюлия Дюкурно, сценарист и режиссер Рунгано Ниони, актриса и режиссер Бри Ларсон, актер Пол Дано, писатель Атик Рахими, режиссер и сценарист Дамиан Сифрон.

Фестиваль открылся исторической драмой с Джонни Деппом "Жанна Дюбарри". На закрытии покажут мультфильм студии Pixar "Элементарно".