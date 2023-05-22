Шик и элегантность: Топ-10 нарядов на Каннском кинофестивале
На этот раз некоторые из них постарались особенно, подобрав красивые наряды.
Джиджи Хадид
Фото: Instragram/gigihadid
Дуа Липа
Фото: Instagram/dualipa
Дженнифер Лоуренс
Фото: Instagram/jenniferlawrence_
Кейт Бланшетт
Фото: Instagram/cate_blanchettofficial
Марион Котийяр
Фото: Instagram/marioncotillard
Натали Портман в образе казахской музы Dior
Фото: Instagram/natalieportman
Наоми Кэмпбелл
Фото: Instagram/naomi
Ирина Шейк
Фото: Instagram/irinashayk
Сальма Хайек
Instagram/salmahayek
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Instagram/catherinezetajones
76-й Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая 2023 года.
Председателем жюри стала шведский режиссер Рубен Эстлунд, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" за картины "Квадрат" (2017) и "Треугольник печали" (2022).
В состав жюри также вошли режиссер Марьям Тузани, актер Дени Меноше, режиссер Жюлия Дюкурно, сценарист и режиссер Рунгано Ниони, актриса и режиссер Бри Ларсон, актер Пол Дано, писатель Атик Рахими, режиссер и сценарист Дамиан Сифрон.
Фестиваль открылся исторической драмой с Джонни Деппом "Жанна Дюбарри". На закрытии покажут мультфильм студии Pixar "Элементарно".