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ДТП в СКО: один человек погиб, пятеро госпитализированы

ДТП в СКО Фото: Telegram/POLISIA.KZ
На трассе Ишим - Петропавловск в СКО произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard столкнулись 21 мая на 39 км дороги, около села Соколовка Кызылжарского района, передает telgram-канал POLISIA.KZ.

Шесть человек пострадали. Одна из них - 64-летняя пассажирка Toyota Alphard, скончалась на месте происшествия. Остальным оказана медицинская помощь.

Согласно акту медицинского освидетельствования оба водителя были трезвы. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 345. Назначены необходимые экспертизы.

Днем ранее в Западно-Казахстанской области в результате столкновения с фурой погибли водитель и два пассажира легкового авто.

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