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Законодательство РК

Жуткое ДТП на западе Казахстана: трое погибших

ДТП Фото: пресс-служба ДП ЗКО
В Западно-Казахстанской области в результате столкновения с фурой погибли водитель и два пассажира легкового авто, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 20 мая примерно в 23:05.

"46-летний водитель машины марки Changan, передвигавшийся по автодороге Подстепное – Меловые горки, на 5 километре, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомашиной марки Volvo с полуприцепом под управлением 25-летнего водителя".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

Водитель и два его пассажира 2011 и 1977 годов рождения от полученных травм скончались на месте ДТП, не приходя в сознание.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.

Другие сведения разглашению не подлежат.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медеу.

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Мухит Турсынали
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