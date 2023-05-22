За два дня в Казахстане в ДТП погибли 27 человек

За два дня на территории Казахстана произошли 75 ДТП, в которых погибло 27 человек, сообщает Zakon.kz.

Информацией об этом поделился председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

По его словам, с наступлением теплого периода увеличилась интенсивность движения. И именно в этот период нередко водители пренебрегают элементарными правилами безопасности на дорогах.

Больше всего за два дня ДТП совершены: в Жамбылской области – 13, Мангистауской области – 6, Атырауской области – 4, ЗКО – 3. Все аварии произошли на загородных трассах, в ночное время. В четырех крупных ДТП участвовали автомашины с иностранным учетом, которые занимались частным извозом.

В одном крупном ДТП, произошедшем на трассе Алматы – Шымкент, в Жамбылской области, водителя Toyota Alphard перед выездом на оживленную трассу, сотрудниками полиции предупредил о соблюдении ПДД. Но мужчина пренебрег ими, в итоге и сам погиб, также погибли двое его пассажиров.

Кайсар Султанбаев напомнил, что, садясь в машину такси, необходимо убедиться, что это законная перевозка. А именно, что у водителя имеются:

договор страхования пассажиров;

пройден техосмотр, предрейсовый медицинский и технический осмотр.

Так, в Мангистауской области в результате разгерметизации колеса опрокинулась машина. Три человека погибли, один госпитализирован.

"И такие факты не единичны. К сожалению, сейчас на дороги выезжают таксисты, которые не имеют законного права заниматься частным извозом. Это делается во избежание оплаты налогов, а также в обход сотрудников полиции, ссылаясь часто на то, что в салоне находятся родственники. И самое трагичное, что такие объяснения "нерадивых" водителей поддерживают и сами пассажиры. Заплатив дешево за проезд, можно поплатиться жизнью и здоровьем". Председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев

Трагичным является то, что водители часто засыпают за рулем. Так, в 10 км от города Кульсары Атырауской области, на автодороге Бейнеу – Атырау, водитель, занимающийся частным извозом, уснул за рулем и столкнулся с попуткой. В результате погибли четыре человека и двое госпитализированы.



"Пользуясь случаем, обращаю внимание водителей! Выезжая на трассу, помните, что вы отвечаете не только за себя, но и за сохранность жизни пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, не пренебрегайте правилами дорожного движения. Проверяйте свой автомобиль на техисправность. Если вы устали, то лучше опоздать, но сохранить свою жизнь и жизнь близких. Нами будет проводиться усиленная работа по пресечению нарушений ПДД. Сотрудники полиции будут нацелены не на наказание, а на сохранение ваших жизней" Председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев

Стоит отметить, что МВД планирует объединить сервис "История авто" и "Единой страховой базы данных". Это позволит проверить любой автомобиль на участие в дорожно-транспортных происшествиях перед покупкой.

