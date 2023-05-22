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Законодательство РК

Алихана Смаилова и трех его заместителей официально рекомендовали на новые должности

И трое его заместителей официально рекомендованы на новые должности Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и трое его заместителей официально рекомендованы на новые должности, сообщает Zakon.kz.


"Рекомендовать Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить избрание в состав совета директоров компании "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.": премьер-министра Республики Казахстан, председателем совета директоров; первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан, членом совета директоров; заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан, членом совета директоров; заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан, членом совета директоров", - говорится в постановлении правительства.

Таким образом, на посты главы и членов совета директоров Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd рекомендованы премьер-министр РК Алихан Смаилов, первый вице-премьер РК Роман Скляр, глава МИД РК Мурат Нуртлеу и министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

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Константин Вноровский
Нуртлеу Мурат Жамаубаев Ерулан Скляр Роман Смаилов Алихан Казахстан
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