Алихан Смаилов назначен главой Высшей аудиторской палаты

Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов получил новую должность. Об этом стало известно 1 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ Касым-Жомарта Токаева о назначении Смаилова опубликован на сайте Акорды.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Ранее эту должность занимала Наталья Годунова. Указ об ее освобождении был подписан Токаевым также 1 апреля.

Алихан Смаилов родился 18 декабря 1972 года в Алматы.

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте Республики Казахстан по специальности "государственное управление".

В 1993-1995 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест", в 1995-1996 годах – главным специалистом отдела торговли и промышленности администрации Алматы.

В 1996-1998 годах – заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК.

В марте – апреле 1998 года являлся заместителем председателя комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В 1998-1999 годах – главный эксперт, заведующий экономическим сектором отдела Администрации президента РК Нурсултана Назарбаева.

С августа по ноябрь 1999 года – государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации президента республики.

В 1999-2003 годах – председатель Агентства Республики Казахстан по статистике.

В 2003 году был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана.

В 2003-2006 годах – председатель правления Государственной страховой компании по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

В 2006-2007 и в 2008-2009 годах – заместитель министра финансов Казахстана.

В 2007-2008 годах был президентом национального холдинга "КазАгро".

В 2009-2014 годах вновь возглавлял Агентство Республики Казахстан по статистике.

В 2014-2015 годах – председатель комитета по статистике Министерства национальной экономики.

С декабря 2015 года по сентябрь 2018 года – помощник президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

С 18 сентября 2018 года по 25 февраля 2019 года – министр финансов республики.

25 февраля 2019 года был назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов Казахстана. Занимал должность до мая 2020 года.

С 18 мая 2020 года – первый заместитель премьер-министра Казахстана (переназначен 18 января 2021 года).

С 5 января 2022 года исполнял обязанности премьер-министра Казахстана. 11 января 2022 года Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Алихана Смаилова премьер-министром республики.

30 марта 2023 года президент Казахстана вновь назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра.

5 февраля 2024 года правительство во главе с Алиханом Смаиловым было отправлено в отставку.