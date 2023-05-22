В Атырау для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Сегодня, 22 мая, заместитель акима области Жасулан Бисембиев провел встречу с 25 родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями. На встрече были обсуждены социальные вопросы, с которыми сталкиваются данные семьи, сообщает Zakon.kz.

Выслушав их обращения, Жасулан Бисембиев сообщил о том, что с сегодняшнего дня проезд в общественном транспорте для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будет бесплатным.

"На сессии маслихата будет рассмотрен вопрос о выделении средств в целях обеспечения бесплатного проезда в общественном транспорте родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Это главный вопрос повестки дня. В нашей стране на протяжении нескольких лет работает портал социальных услуг, посредством которого люди с ограниченными возможностями могут самостоятельно выбрать и заказать средства реабилитации. Было озвучено предложение, чтобы данной категории лиц предоставлялись финансовые средства для самостоятельного приобретения средств реабилитации, однако этот вопрос требует рассмотрения на уровне министерства. В связи с этим мы направили соответствующее предложение в центральный госорган. Что касается жилья, оно предоставляется в порядке очереди. В целом, все региональные вопросы, которые были подняты, будут решаться поэтапно", – отметил Жасулан Бисембиев.

На встрече Жасулан Бисембиев подчеркнул, что вопросы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, – в приоритете, по возможности все они найдут положительное решение. Кроме того, он дал поручение создать в Телеграм-канале чат по вопросам граждан с ограниченными возможностями, в который, наряду с родителями детей-инвалидов, будут включены руководители всех государственных органов.